PLD convoca asambleas para reorganizar sus estructuras

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SANTO DOMINGO.— El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) instruyó a sus dirigentes provinciales y municipales a convocar asambleas para avanzar en la reorganización de sus estructuras, como parte de la Línea Organizativa y Electoral (LOE) aprobada en su X Congreso Ordinario Reinaldo Pared Pérez.

La decisión se adoptó durante una reunión de trabajo encabezada por la comisión responsable de implementar el proceso, coordinada por Rubén Bichara, con la participación de enlaces territoriales del Comité Político y del Comité Central.

El secretario de Asuntos Electorales, Danilo Díaz, explicó que las asambleas provinciales deben convocarse durante esta semana y servirán para fijar las fechas de los encuentros municipales, de circunscripciones electorales, distritos municipales y bloques de comités intermedios.

Los dirigentes recibieron instructivos y documentos para ejecutar las tareas previstas durante los próximos 60 días, según informó la organización.

Bichara explicó que el proceso busca validar a los miembros del partido, fortalecer los comités de base y ampliar la presencia de la organización en los colegios y recintos electorales, donde operarán los comités intermedios.

La iniciativa forma parte de un plan iniciado la semana pasada con una asamblea nacional encabezada por el expresidente Danilo Medina y el secretario general del PLD, Johnny Pujols.

Con estas acciones, la organización opositora busca consolidar su estructura territorial y mejorar su capacidad de trabajo político y electoral.

dh/am