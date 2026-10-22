Alfredo Pacheco pide moderación tras críticas a David Collado

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SANTO DOMINGO.— El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Alfredo Pacheco pidió a Jesús “Chú” Vásquez moderar sus declaraciones sobre el precandidato presidencial David Collado, al considerar que las diferencias internas deben manejarse con respeto.

Pacheco reaccionó a los cuestionamientos de Vásquez sobre la militancia de Collado y expresó su sorpresa por el tono de sus pronunciamientos, durante una rueda de prensa.

“Con ese mismo cariño le pido a Vásquez que modere su lenguaje”, manifestó Pacheco, quien defendió la gestión de Collado como ministro de Turismo desde 2020.

El dirigente oficialista destacó los aportes de Vásquez al desarrollo del PRM, especialmente durante su etapa como secretario general, pero sostuvo que las aspiraciones presidenciales de los compañeros deben abordarse sin descalificaciones.

Pacheco recordó que la organización se construyó sobre principios de respeto y compañerismo, por lo que exhortó a sus dirigentes a evitar declaraciones que puedan afectar la convivencia interna.

También llamó a la dirigencia perremeísta a concentrarse en los problemas nacionales, en lugar de alimentar confrontaciones políticas.

dh/am