¿Arde París?

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El título en forma de interrogante corresponde a una importante novela de los autores Larry Collins y Dominique Lapierre publicada en 1964, y que ambienta el escenario caótico que prevalecía en agosto de 1944 cuando los aliados liberaron la Francia ocupada por el Tercer Reich desde 1940.

Dos años después de divulgarse la novela, el francés René Clément y el extraordinario guionista y director Francis Ford Coppola adaptaron el texto para una película del mismo nombre.

Según se narra, la interrogante fue lanzada por Adolf Hitler a su general Dietrich von Choltitz, con el interés de saber si antes de dejarse arrebatar la Francia ocupada había incendiado París.

Sucede que el general alemán no obedeció la orden del dictador y maniático, gracias a lo cual se pudieron conservar monumentos que habrían sido barridos por las llamas.

Esta referencia histórica la hacemos a propósito de lo que ha ocurrido en Francia en los últimos días, donde se han producido incendios provocados por miles de manifestantes que evocan lo que habría ocurrido de ejecutarse la orden de Hitler.

Los manifestantes han incendiado algunas edificaciones históricas, saqueado negocios y otros desmanes que le quitan brillo a lo que pudieron ser reclamos justos ante un gobierno que se ha propuesto revertir conquistas, reducir derechos y afectar mucho más a la población.

Las revueltas europeas tienen mucho que ver con las nuevas políticas de los líderes del continente, quienes han preferido sacrificar a sus poblaciones para volver a un armamentismo que carece de sentido en un tiempo donde las poblaciones están más preocupadas por sobrevivir que hacer caso de las prédicas gubernamentales sobre un supuesto peligro de enemigos externos a veces inventados.

Estas poblaciones no están dispuestas a dejarse conducir hacia conflictos bélicos que carecen de justificación, por lo que prefieren enfrentarse a las fuerzas del orden a sabiendas de que llevan las de perder.

Por esto se han escenificado caóticas manifestaciones en Italia, Albania, Alemania y otros países europeos, siendo el punto culminante lo que ha estremecido a París y otras ciudades francesas.

Francia carga con una deuda pública que representa el 105 % de su producto interno bruto, cuyo pago correspondería a cuatro generaciones del futuro y sus programas sociales están por el piso.

Frente a este panorama, no fue solo la pregunta, sino que París ardió literalmente.

jpm-am