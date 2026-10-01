Dólar subió 27 cts. y era vendido $60.07; el euro subió a $70.22

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SANTO DOMINGO.- El dólar subió 27 centavos y este jueves era vendido en República Dominicana a RD$60.07.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$59.52
Venta: RD$60.07
EL EURO
El euro bajó un centavo y era vendido a RD$70.22 y comprado a RD$66.61.
PETROLEO
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió la jornada de este jueves con una caída hasta el rango de los 89,15 a 89,66 dólares por barril, registrando un descenso cercano al 3,7 % respecto a la sesión anterior.
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