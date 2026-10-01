EU: Donald Trump insiste en amenaza de «aniquilar» a Irán

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este jueves en sus amenazas de «aniquilar» a Irán y afirmó que ese paso «traerá la paz al mundo», al considerar que no se puede lograr la paz «jamás» con la República Islámica.

En una extensa entrevista con la revista Time, el mandatario habló abiertamente de recrudecer los ataques contra Irán tras las elecciones de medio mandato de noviembre.

«Sí, lo haría. Es posible», dijo al ser preguntado si aniquilaría a Irán.

«Al aniquilar a Irán, habremos traído la paz al mundo. Con Irán, no creo que se pueda tener paz jamás», afirmó.

Trump dijo que la guerra, que había previsto de semanas y supera los siete meses, se prolongó porque Washington «quería ir más allá» y «eliminarles».

«Podría haberme detenido ahí, pero quería ir más allá. No los quería, porque había cumplido mi plazo», afirmó, en referencia a la ofensiva contra emplazamientos nucleares.

«Me pareció inapropiado porque ellos estaban deseando seguir con sus vidas, si no allí, en cualquier otro sitio. Así que fui más allá», añadió.

Aseguró que a los iraníes «les va muy mal», que su economía «se ha hundido», con inflación disparada y sin Armada ni Fuerza Aérea. «Lo han perdido todo, y quieren llegar a un acuerdo, pero yo quiero llegar a un acuerdo de verdad», dijo.

OFERTA IRANÍ INSUFICIENTE

Consultado sobre iniciativas diplomáticas y la oferta de alto el fuego de Teherán de la semana pasada, Trump la consideró insuficiente.

«Las cosas que no han aprobado hace un año, tampoco las aprobaría hoy», dijo. «Ellos hicieron una oferta para abrir el estrecho. Ya viste algunos aspectos de ella, no todos. Pero simplemente, no es suficiente. Ni de lejos», afirmó sobre las negociaciones en torno al estrecho de Ormuz.

El mandatario se refirió además a intensificar los bombardeos tras las elecciones de noviembre.

«Tenemos muchas armas. Hemos estado acumulándolas durante los últimos seis meses. Estamos en muy buena forma, pero ahora también estamos acumulando muchas armas y fabricándolas, y las estamos conservando», señaló.