Cónsul RD pide presencia de la JCE en el Medio Oeste de EEUU

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OHIO, Estados Unidos.- La cónsul general de la República Dominicana en Chicago, Omara Corporán, abogó por una mayor presencia de la Junta Central Electoral (JCE) y otras instituciones dominicanas en Ohio y demás estados del Medio Oeste de Estados Unidos,.

La funcionaria habló tras eun operativo de servicios que atendió a más de 2,100 dominicanos del 18 al 20 de septiembre, en esta ciudad. Destacó que la participación masiva de criollos en la jornada evidencia el crecimiento de la comunidad dominicana en esa región y la necesidad de acercarles los servicios del Estado.

Durante la jornada, la JCE atendió a más de 1,500 dominicanos mediante servicios de empadronamiento, certificaciones para el posterior retiro del plástico de la cédula, actas de nacimiento y otros trámites propios de la institución.

Por su parte, el Consulado General de la República Dominicana en Chicago brindó servicios a más de 600 connacionales, incluyendo expedición y renovación de pasaportes, trámites por pérdida de documentos, poderes, cartas de ruta y autorizaciones para menores, entre otros servicios consulares.

De esta forma se convirtió en la primera sede diplomática dominicana en acoger el nuevo esquema de operativos móviles de la JCE en el exterior.

sp-am