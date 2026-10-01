Irán minimiza poderío EE.UU. tras siete meses de ataques

El general de brigada iraní Mohammad Reza Naqdi durante un desfile militar en Teherán

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TEHERÁN.- Irán minimizó la capacidad militar de Estados Unidos tras siete meses de ofensiva y advirtió que a Washington le conviene detener sus ataques.

El general de brigada Mohammad Reza Naqdi, asesor del comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, afirmó que a EE.UU. le convendría poner fin a sus ataques contra la República Islámica, a menos que contemple «un suicidio».

«Si los estadounidenses actúan de acuerdo con sus propios intereses, detendrán sus ataques militares contra nosotros, a menos que quieran cometer un suicidio», declaró Naqdi en una entrevista televisada.

El asesor sostuvo que el alcance de las operaciones estadounidenses de los últimos siete meses representa el máximo de las capacidades militares de Washington y que, aun así, fracasaron.

«El Ejército estadounidense es tal como lo han visto. Ha hecho todo lo que se propuso y ha desplegado todas sus capacidades, y no hay nada más allá de esto», dijo.

Naqdi comparó los recursos militares de ambos países y cuestionó que EE.UU. e Israel no hayan logrado imponerse pese a su superioridad presupuestaria.

«El presupuesto militar de Estados Unidos es 100 veces mayor que el nuestro», afirmó, al tiempo que señaló que Israel se presenta como la cuarta potencia mundial.

Teherán advirtió además que recurrirá a la guerra asimétrica de ser necesario.