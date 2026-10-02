Las ventajas de Gonzalo y Omar (OPINION)

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Contar con un mentor que ha sido presidente en dos ocasiones y con una dilatada carrera política es para Gonzalo Castillo un punto a su favor con un valor inigualable.

En el caso de Omar Fernández tendría nada más y nada menos que a su padre, Leonel Fernández, quien seria más que su asesor en caso de llegar a la presidencia de la República. Se trata de la figura que más tiempo ha estado en la presidencia de la nación, después del doctor Joaquín Balaguer, en la etapa post trujillista.

Omar tiene una ventaja sobre Gonzalo de que podría sumar algunos votos más allá de los que cuenta el actual presidente de la Fuerza del Pueblo.

Gonzalo posee, por su parte, la experiencia de su gestión al frente del ministerio de obras.

En el PRM ningún precandidato tiene este tipo de cercanía con el actual presidente Luis Abinader para sumarle ese crédito y en ninguno de ellos tendrá la influencia que Danilo y Leonel en los suyos.

Los expresidentes Leonel, Danilo y Abinader son sin dudas las tres figuras más importantes del quehacer político nacional y sus realizaciones e influencia son determinantes.

El caso Carolina Mejía y su padre Hipólito Mejía es menos transcendente pues la gestión de este último es probablemente la menos valorada de todos, además de que solo gobernó por un período.

Leonel, Danilo y Abinader tienen a su favor muchas realizaciones y cuentan con seguidores fieles, sobretodo los dos primeros pues además de gobernar han presidido y tenido influencia partidaria por más largo tiempo que el actual mandatario.

Imposibilitado Danilo de volver a posicionarse no le queda más remedio que aupar alguien que le garantice una cuota de poder mayor que lo que tuvo como ministro en el gobierno peledeista de Leonel Fernández, que era mucha.

El ego

Leonel no está inhabilitado, lo que perjudica a Omar pues el ego del exmandatario le impone buscar el poder pero encabezado por él, sin importar que su propio hijo sea o no una mejor opción.

En el caso Gonzalo-Omar para la población es un alivio saber que su inexperiencia va a ser suplida por quienes conocen las intríngulis del poder, aunque durante una etapa den la impresión de parecer títeres. Ya aprenderán a volar solos, o con menos dependencia de los “poderes detrás del trono”.

A todas luces se nota que de ser Gonzalo el candidato Danilo jugará un rol más activo en la campaña para evitar los yerros a que nos tiene acostumbrados el ex ministro de Obras Públicas.

Si fuera Omar quien encabece la boleta de la Fuerza del Pueblo este tendría más participación independiente en la campaña que Gonzalo y bien Leonel podría andar por una zona haciendo campaña como líder de su partido y Omar por otros lares en su rol de candidato, al estilo del 2012.

También los niveles de entendimiento entre los dos partidos opositores serían más cercanos con Omar siendo candidato que en el caso de Leonel Fernández.

PRM

Con estos dos candidatos opositores el PRM podría incluso correr el riesgo de quedar fuera de una segunda vuelta pues David Collado, por más esfuerzos que se hagan para fortalecer su imagen, hay un gran segmento mayoritario con el que no conecta.

Carolina, por su parte, en su condición de mujer-candidata no se acerca al impacto que en algún momento tuvieron doña Milagros Ortiz Bosch e incluso Margarita Cedeño cuando su nombre incluía aún de Fernández.

El PRM y el presidente de la República tiraron por la borda su más valioso activo al no llevar a Abinader como candidato a un tercer período. Con tres mandatos consecutivos y con Danilo y Leonel con sus niveles de influencia reducidos, la sucesión estaba mejor garantizada.

El PLD cuenta además con la pre candidatura de Francisco Javier García quien posee todas las capacidades y experiencia necesaria para asumir la primera magistratura de la nación, excepto el visto bueno de Danilo Medina, para quien una posible nominación de quien fuera un funcionario de su gestión y también jefe de su campaña, sería una derrota partidaria difícil de asimilar.

De hecho la posposición de la consulta para medir simpatías programada para el 18 de este mes de octubre en cierta medida cuestione el supuesto dominio absoluto de Medína en el PLD.

Hasta ahora todo apunta a que Leonel y Gonzalo sean los candidatos opositores pero muchos cabos siguen sueldos, igual que en el PRM donde la “invencibilidad” de David Collado puede derrumbarse como un castillo de arena construida a la orilla del mar.

jpm-am