Artista dominicana Eilis Soto expande presencia en N. York

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

NUEVA YORK.- La artista plástica dominicana Eilis Soto afianza su presencia en espacios expositivos de Nueva York, con lo que amplía la visibilidad del arte dominicano en escenarios internacionales.

Su obra reciente ha transitado de las galerías a la literatura y a la prensa neoyorquina.

Una de sus creaciones ilustra la portada del libro “La Puerta Morada. Un viaje de regreso a casa”, de Juana Vásquez.

El subtítulo, que plantea un retorno y búsqueda personal, conecta con el universo de Soto, marcado por la introspección, el simbolismo y la experiencia humana.

“La pintura se encuentra con la palabra escrita y se convierte en la primera imagen con la que el lector entra en contacto con la obra”, es la lectura que deja la colaboración. Para la artista, es una vía para que su trabajo circule más allá de las galerías.

“En este tránsito entre pintura, literatura y espacios culturales, puedo encontrar nuevas posibilidades para contar historias”, dijo Soto.

EN LA PRENSA DE NUEVA YORK

El periódico Queens Chronicle incluyó su obra en una reseña de la colectiva presentada en LIC-A Art Space, en Long Island City, Queens, bajo el título “Variety is key in new display of dozens of works”.

La muestra reunió a decenas de artistas y estilos diversos.

PRÓXIMOS PROYECTOS

De cara al cierre de 2026, Soto proyecta ampliar la difusión de su obra con una producción centrada en las emociones y la experiencia humana.

Entre sus piezas recientes figuran “Composed by the Heart”, “The Quiet Courage of the Heart” y “Between Wings and Wonder”, que exploran música, introspección, resiliencia, transformación y asombro.

En ellas, el corazón es el elemento recurrente como símbolo de fortaleza y transformación, línea que continuará en sus próximos trabajos.