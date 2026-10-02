EU: Demócratas amenazan con arrebatarle el Congreso a Trump

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WASHINGTON.- Dentro de un mes, el próximo 3 de noviembre, los estadounidenses acudirán a las urnas en unas elecciones de medio mandato que se interpretan como un referéndum sobre la gestión del presidente Donald Trump y que determinarán si los republicanos mantienen su mayoría en el Congreso.

Trump intenta movilizar a sus bases pidiéndoles que voten como si él mismo figurara en la papeleta, con la aspiración de repetir la victoria de 2024. Pero su popularidad se encuentra bajo mínimos, lastrada por la impopular guerra en Irán y el elevado costo de la vida.

Según el agregador de encuestas RealClearPolitics, los demócratas lideran con claridad la intención de voto para el Congreso con el 50,6%, más de 8 puntos porcentuales por encima de los republicanos, que obtienen el 42,3%.

Es una brecha amplia para una elección que tradicionalmente castiga al partido en el poder y que anticipa una noche difícil para la Casa Blanca.

LA CÁMARA BAJA, AL ALCANCE DE LA OPOSICIÓN

En este contexto, la oposición demócrata parte como favorita para recuperar el control de la Cámara de Representantes, que renueva la totalidad de sus 435 escaños para una legislatura de dos años.

Los republicanos ostentan actualmente una estrecha mayoría de 220 escaños frente a 215 de los demócratas, lo que les ha permitido aprobar por margen mínimo iniciativas clave como el paquete de exenciones fiscales y recortes de programas de salud impulsado por Trump.

De acuerdo con RealClearPolitics, hay 40 distritos competitivos y, si los demócratas ganan cerca de la mitad, se asegurarían la mayoría.

Otro análisis, de Cook Political Report, estima que, de mantenerse las tendencias actuales, los demócratas podrían obtener unos 15 escaños adicionales y alcanzar una mayoría cercana a los 230.

La historia también juega a favor de los demócratas. Los presidentes recientes han perdido el control de la Cámara en las elecciones de medio mandato por el desgaste de gobernar, incluido el propio Trump en 2018.

El control demócrata de la Cámara no sería solo simbólico. Permitiría impulsar procesos de juicio político contra Trump o miembros de su gabinete, como ya ocurrió durante su primer mandato.

EL SENADO, UNA BATALLA MÁS CERRADA

El 3 de noviembre también se renovarán 35 de los 100 escaños del Senado, donde los republicanos cuentan con una mayoría de 53 senadores frente a 47 demócratas.

Los senadores ejercen mandatos de seis años y tienen competencias decisivas como la confirmación de los jueces del Tribunal Supremo y de los miembros del gabinete presidencial.

Según Cook Political Report, la batalla por la Cámara Alta se concentra en siete estados con carreras ajustadas: Alaska, Iowa, Maine, Míchigan, Nuevo Hampshire, Ohio y Texas.

Los demócratas afrontan un camino más difícil. Necesitarían arrebatar al menos cuatro escaños actualmente republicanos para hacerse con el control del Senado.

Sin embargo, las alarmas se han encendido dentro del Partido Republicano, donde algunas contiendas que parecían resueltas a principios de año ahora se han estrechado.

El ejemplo más claro es Texas. Allí el candidato demócrata al Senado, James Talarico, aventaja en 2,6 puntos al republicano Ken Paxton, un estrecho aliado de Trump. El dato ha obligado al propio presidente a involucrarse de lleno en la campaña. El pasado jueves celebró un mitin en una fábrica de Texas para intentar movilizar a su electorado en un estado que los republicanos no pueden permitirse perder.

Los demócratas también enfrentan el reto de retener estados que ya controlan, como Míchigan, donde Abdul El-Sayed, representante del ala progresista cercana al senador Bernie Sanders y al alcalde neoyorquino Zohran Mamdani, aventaja por un estrecho margen al republicano Mike Rogers.

El resultado de esas siete batallas estatales definirá si Trump gobierna sus últimos dos años con un Congreso hostil o si logra mantener el escudo legislativo que le ha permitido avanzar su agenda.