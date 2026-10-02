G7 libera 100 millones barriles para frenar precio combustibles

El presidente francés, Emmanuel Macron, habla tras una videoconferencia con los líderes del G7 en el Palacio del Elíseo en París, Francia, el 2 de octubre de 2026.

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PARÍS.- Los dirigentes del G7 acordaron este viernes liberar hasta 100 millones de barriles de diésel y petróleo durante los próximos cuatro meses, con el objetivo de reducir la presión sobre los precios de los combustibles, afectados por la guerra en Oriente Medio.

La decisión contempla poner en el mercado reservas estratégicas de crudo y diésel bajo la coordinación de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). El presidente francés, Emmanuel Macron, informó que una cantidad sustancial de esas reservas comenzará a liberarse durante los próximos 20 días.

SIN PROHIBICIONES A LAS EXPORTACIONES

Los países miembros —Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido— también acordaron no imponer prohibiciones a las exportaciones entre ellos. Macron señaló que el compromiso responde a una posición expresada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Los gobiernos del G7 tampoco descartan analizar posteriormente la liberación de reservas adicionales, en función de la evolución del mercado energético.

BUSCAN REDUCIR LOS COSTOS

Trump afirmó en su red Truth Social que Europa aceptó colocar en el mercado una cantidad significativa de sus reservas de gasóleo y aseguró que el proceso comenzaría de inmediato.

Macron sostuvo que las medidas deberían contribuir a reducir los precios de los combustibles, que han aumentado debido al conflicto en Oriente Medio y las restricciones al tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz.

El mandatario francés agregó que el G7 trabajará además para reducir los márgenes de los refinadores y los costos de transporte, que se han incrementado considerablemente como consecuencia de los bloqueos en esa importante ruta marítima para el comercio energético mundial.

an/am