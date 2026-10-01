CNSS aprueba cobertura 100% 13 medicamentos de alto costo

La medida busca ampliar el acceso de los afiliados al sistema de seguridad social a tratamientos de alto costo y reducir el impacto económico que estos representan para las familias. Los medicamentos financiados directamente por el fondo tendrán una cobertura del 100 %, sin copagos ni cuotas moderadoras para los afiliados, de acuerdo con un comunicado del CNSS. El organismo indicó que el fondo permitirá realizar compras conjuntas y aprovechar economías de escala, además de contribuir a garantizar la continuidad de los tratamientos y reducir las listas de espera.

DECISION RESPONDE A PROPUESTA DE LA SISALRIL La decisión fue adoptada a partir de una propuesta de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), que fue analizada previamente por las comisiones permanentes de Salud y de Presupuesto, Finanzas e Inversiones del CNSS. En el proceso participaron instituciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social, representantes de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), sectores profesionales y actores de la industria farmacéutica. Según el CNSS, la propuesta fue evaluada desde los puntos de vista técnico, actuarial, financiero, operativo, legal y de sostenibilidad. También se establecieron mecanismos para garantizar la continuidad de los tratamientos y una reserva financiera para hacer frente a situaciones extraordinarias, como desabastecimientos o aumentos imprevistos de la demanda.

MEDIANTE CUENTA ESPECIALIZADA DE LA TSS El fondo será gestionado por la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (Damac) del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas) y operará mediante una cuenta especializada administrada por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). Durante los primeros 12 meses se desarrollará una etapa de capitalización y preparación operativa, período en el que se acumularán los recursos necesarios y se completarán las condiciones para iniciar la cobertura y dispensación de los medicamentos. El CNSS consideró que la creación del Fomac permitirá mejorar el acceso oportuno a medicamentos de alto costo dentro del sistema de seguridad social y reducir el gasto de bolsillo de los pacientes con enfermedades complejas.

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