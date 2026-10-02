El Presidente entrega premios Adulto Mayor a Ellis Pérez

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SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader encabezó este viernes la séptima edición del Premio Anual Protector de la Persona Envejeciente y Adulto Mayor, en un acto celebrado junto a la vicepresidenta Raquel Peña y la primera dama Raquel Arbaje, para reconocer los aportes y la dedicación en favor de las personas adultas mayores.

El galardón Adulto Mayor del Año fue otorgado al escritor, comunicador y promotor turístico Ellis Pérez, de 90 años, por mantenerse activo y participativo, así como por su trayectoria nacional e internacional y su ejemplo de superación e inspiración para otras generaciones.

RECONOCIMIENTO A LA LABOR SOLIDARIA

El Premio Protector de la Persona Envejeciente recayó en sor Ciriaca Almonte, directora del Hogar de Ancianos Nuestra Señora del Carmen de Higüey, por sus 84 años de labor de acogida, cuidado y asistencia a adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad.

Durante la actividad, el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), Demetrio Antonio Vicente Ureña, afirmó que el país avanza en materia de protección y asistencia a esta población mediante políticas públicas orientadas a garantizar una vejez digna y participativa.

CONAPE DESTACA AVANCES Y RESULTADOS

El funcionario informó que durante 2025 la institución alcanzó a más de 224,000 adultos mayores en el área de salud y brindó atención directa a más de 46,000 mediante consultas, visitas domiciliarias, servicios de salud mental y asistencia farmacéutica.

Asimismo, indicó que en 2026 la Tarjeta TEAMA ha beneficiado a 6,677 personas y el programa Familias de Cariño a 356, mientras se han ejecutado 89,280 horas de cuidado domiciliario.

También destacó que 7,953 adultos mayores recibieron servicios de acogida y atención integral, 3,378 obtuvieron medicamentos y 37,957 fueron beneficiados con orientación o protección ante situaciones de vulnerabilidad.

Vicente Ureña resaltó el Decreto 675-26, que establece una vigencia uniforme de cuatro años para las licencias de conducir, eliminando la reducción del período de renovación por razón exclusiva de la edad.

Al recibir su reconocimiento, Ellis Pérez agradeció la distinción y destacó la adaptación como una clave para envejecer plenamente. Sor Ciriaca Almonte, por su parte, dedicó el premio al personal y colaboradores que trabajan por el bienestar de los residentes del hogar.

an/am