Vecinos denuncian ruido y polvo por trituración de ramas

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SANTO DOMINGO. Residentes de la calle Guacanagarix, en el sector Los Cacicazgos, denunciaron la contaminación sónica y la acumulación de polvo que, según afirman, genera desde hace aproximadamente un mes y medio la trituración de ramas provenientes de labores de poda realizadas para EDESUR.

Los afectados explicaron que, de lunes a viernes y ocasionalmente los sábados, varios camiones y equipos pesados llegan a la zona alrededor de las 7:30 de la mañana para descargar y procesar grandes cantidades de residuos vegetales.

Según los vecinos, las labores comienzan antes de las 8:00 de la mañana y se prolongan hasta cerca de las 11:00, con un nivel de ruido que consideran perjudicial para la tranquilidad de quienes habitan edificios y viviendas próximas.

También señalaron que el proceso desprende polvo y virutas que alcanzan los apartamentos y otras propiedades, lo que, aseguran, los obliga a realizar labores de limpieza de manera recurrente.

Los residentes indicaron que entre los vehículos que acuden al lugar figuran algunos identificados con la empresa 25 Soles, situación que, afirman, ha quedado registrada en videos grabados por moradores.

Los denunciantes sostienen que han presentado solicitudes de intervención ante EDESUR y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, pero aseguran que hasta ahora no han obtenido una solución efectiva.

Ante la situación, pidieron a las autoridades disponer de un espacio apropiado para triturar los residuos vegetales, alejado de áreas residenciales.

Aclararon que no se oponen a las labores de poda ni al mantenimiento del arbolado, sino a que la trituración se realice diariamente durante varias horas en medio de una zona habitada.

dh/am