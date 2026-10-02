Condenan a 30 años a hombre por asesinato en La Vega

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SANTO DOMINGO.- Un tribunal de La Vega condenó a 30 años de prisión a Edwin Alberto Holguín Robles, alias Piquete, por asesinar a Fausto Reyes Tejada para robarle RD$250,000 y ocultar posteriormente su cadáver.

El crimen ocurrió el 3 de mayo de 2023 en una villa del sector Bayacanes. Según el Ministerio Público, Holguín Robles golpeó a Reyes Tejada en la cabeza y el rostro con un objeto contundente, provocándole un trauma craneoencefálico y facial severo.

Tras el homicidio, trasladó el cuerpo en una maleta hasta su residencia, ubicada en Villa Francisca, utilizando una camioneta Nissan Frontier, propiedad de la víctima. El cadáver fue enterrado debajo de una pequeña piscina en el patio de la vivienda.

Durante la investigación, el condenado confesó el crimen y reveló a las autoridades dónde había ocultado los restos. Un allanamiento permitió localizar el cuerpo en avanzado estado de descomposición, además de recuperar el vehículo y los RD$250,000 sustraídos.

La sentencia establece que Holguín Robles deberá cumplir la pena máxima en el Centro de Corrección y Rehabilitación de La Vega y pagar una indemnización de RD$6 millones a los familiares de Reyes Tejada, además de las costas del proceso.

La Fiscalía de La Vega presentó las pruebas durante el juicio, en el que también fue procesada otra persona, quien resultó absuelta. El caso fue calificado como homicidio agravado y robo agravado, conforme a los artículos 295, 296, 302, 379 y 382 del Código Penal dominicano.

dh/am