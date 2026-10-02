Abinader resalta acogida de la Feria del Libro 2026

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader destacó este viernes la asistencia a la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026 (FILSD), durante un recorrido por sus principales pabellones, e invitó a niños y jóvenes a desarrollar el hábito de la lectura.

“Si no se lee no se aprende, y si no se aprende, no se progresa en la vida”, expresó el mandatario en el Pabellón Infantil, donde felicitó a Diego Acosta, uno de los escritores más jóvenes del país, autor de El Cuervo, Momentitos y Reflexiones de un niño.

Abinader valoró la participación del público y de los colaboradores del evento, que reúne más de 700 actividades y diversas propuestas literarias y culturales en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

“Lo importante es la cantidad de visitantes, que todos los años rompe récords, especialmente de jóvenes que vienen a leer sus libros y a buscar libros”, señaló. También indicó que, según los reportes recibidos, las ventas han tenido un comportamiento favorable.

El gobernante inició su recorrido en el pabellón de Panamá, país invitado de honor de esta edición. Allí estuvo acompañado por la ministra de Cultura panameña, María Eugenia Herrera; la embajadora de Panamá en República Dominicana, Yira Elena Ramonet García, y el embajador dominicano en Panamá, Roberto Salcedo.

Abinader resaltó los vínculos entre ambos países y calificó a Panamá como una nación hermana, al tiempo que destacó su relación con el presidente José Raúl Mulino.

Herrera agradeció la invitación en nombre del Gobierno panameño y afirmó que ambas naciones comparten vínculos culturales. La delegación centroamericana participa además con presentaciones del Ballet Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá.

El presidente visitó también los espacios dedicados al poeta José Mármol, autor homenajeado de la feria; el Pabellón del Cómic, RTVD Canal 4, Editoriales, Paseo de la Lectura y el área infantil.

La FILSD 2026 comenzó el 24 de septiembre y concluirá este domingo 4 de octubre. El programa incluye la participación de más de 70 escritores internacionales, 32 editoriales extranjeras, 21 nacionales y 44 librerías dominicanas.

dh/am