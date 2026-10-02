Banreservas y Mastercard lanzan nueva tarjeta empresarial

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SANTIAGO.– El Banco de Reservas y Mastercard presentaron la nueva Mastercard Comercial Banreservas, dirigida a pymes y clientes empresariales con soluciones de financiamiento, protección y herramientas para facilitar la gestión de sus negocios.

La presentación se realizó en el Monumento a los Héroes de la Restauración, durante un encuentro con empresarios y clientes de la región Norte, encabezado por el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, y el country manager de Mastercard para República Dominicana y Haití, Tomás Alonso.

Aguilera destacó que el producto busca ofrecer a los negocios una herramienta para administrar sus recursos, aprovechar oportunidades y operar con mayor eficiencia.

La tarjeta está disponible en tres modalidades: pymes con cédula, pymes con RNC y clientes empresariales. Todas incluyen el programa de lealtad de Banreservas, la Guía de Beneficios y la posibilidad de utilizar hasta un 10 % adicional del límite de crédito mediante sobregiro. La versión empresarial también contempla acceso a salas VIP en aeropuertos.

Entre los beneficios asociados a Mastercard figuran Global Service, orientación legal y fiscal, protección de compras y cobertura para alquiler de vehículos. También incluye reembolsos mediante Easy Savings, acceso a Entrepreneur’s Odyssey, devolución de dos mensualidades anuales de LinkedIn Business Premium y una suscripción gratuita por un año a My Cyber Risk.

El plástico incorpora una muesca táctil para facilitar su identificación a personas con discapacidad visual, código QR para consultar los beneficios y personalización láser en el reverso.

Los clientes podrán recibir además la devolución del cargo anual de emisión y renovación cuando cumplan las metas de consumo establecidas por Banreservas.

dh/am