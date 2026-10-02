RD destaca avances en gobernanza de datos

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MADRID– República Dominicana identificó oportunidades para fortalecer la gobernanza de datos durante su participación en el II Diálogo Político sobre Gobernanza de Datos de la Alianza Digital Unión Europea–América Latina y el Caribe (UE-ALC), celebrado en Madrid.

El encuentro abordó la interoperabilidad, la infraestructura pública digital, los servicios públicos inteligentes y el uso responsable de la inteligencia artificial, áreas vinculadas con los esfuerzos del Gobierno dominicano para avanzar hacia una administración más integrada, eficiente y centrada en las necesidades de la ciudadanía.

Durante el intercambio se resaltó la importancia de consolidar un modelo que permita aprovechar los datos como activo estratégico para generar valor público, bajo criterios de seguridad, ética, interoperabilidad y protección de los derechos de las personas.

La delegación dominicana estuvo integrada por Berenice Barinas Ubiñas, directora ejecutiva de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG); Sebastián Saviñón, director Jurídico del Ministerio de Administración Pública (MAP); y José David Montilla, asesor de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC).

El diálogo reunió a representantes de 28 países latinoamericanos y organismos como la Comisión Europea, CEPAL, UNESCO, SEGIB, SICA, el Consejo de Europa y la Red Iberoamericana de Protección de Datos.

Entre los desafíos identificados para República Dominicana figuran fortalecer el intercambio seguro de información transfronteriza en sectores como salud, comercio, turismo y servicios financieros, además de proteger los datos sanitarios para impulsar la telemedicina, investigación e inteligencia artificial.

También se planteó la necesidad de desarrollar talento especializado, mejorar la calidad de la información y avanzar en soberanía digital, transparencia, rendición de cuentas y confianza pública.

Los datos públicos accesibles y reutilizables fueron señalados como una herramienta para fortalecer la participación ciudadana, el control social y la prevención de la corrupción.

dh/am