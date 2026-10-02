Embajadora de Francia cierra misión diplomática en RD

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SANTO DOMINGO.— La embajadora de Francia en República Dominicana, Sonia Barbry, ofreció una recepción en la Residencia de Francia con motivo del cierre de su misión diplomática, tras dos años de gestión en el país.

El encuentro reunió a autoridades dominicanas, representantes del cuerpo diplomático, miembros del sector privado y de la sociedad civil, así como integrantes de la comunidad francesa, colaboradores y amigos de la embajada.

Durante su permanencia en República Dominicana, Barbry representó a Francia en las relaciones bilaterales y participó en actividades vinculadas con la cooperación entre ambas naciones.

La recepción sirvió como espacio de despedida para la diplomática, quien concluye su período al frente de la misión francesa en Santo Domingo.

El acto contó con la presencia de representantes de distintos sectores, quienes acompañaron a Barbry en el cierre de su misión y destacaron los vínculos existentes entre Francia y República Dominicana.

dh/am