Padres de San Diego avanzan al ritmo de Fernando Tatis Jr.

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SAN DIEGO.- La recuperación ofensiva de Fernando Tatis Jr. ha coincidido con el repunte de los Padres de San Diego, que afrontan los playoffs de las Grandes Ligas con el jardinero dominicano convertido nuevamente en una de las principales figuras de su ofensiva.

El rendimiento de Tatis Jr. ha estado estrechamente relacionado con los mejores momentos de San Diego durante la temporada. Cuando el dominicano produce, los Padres han encontrado mayores respuestas ofensivas y mejores resultados colectivos.

La diferencia entre dos tramos de 55 partidos refleja esa relación. En los primeros 55 encuentros, Tatis Jr. bateó para .268, con un OPS de .652 y apenas un cuadrangular, mientras San Diego tuvo marca de 31-24.

En cambio, durante los últimos 55 partidos de la temporada regular, el jardinero elevó considerablemente su producción, al batear para .306, con un OPS de .978 y 17 jonrones. Los Padres ganaron 37 de esos encuentros.

El repunte fue todavía más evidente en septiembre. San Diego ganó 17 de sus 23 partidos y terminó la temporada regular con el mejor desempeño de las Grandes Ligas durante ese mes. Tatis Jr. contribuyó con promedio de .337, OPS de 1.066, ocho cuadrangulares y 16 carreras impulsadas.

También respondió en la Serie de Comodines

La influencia ofensiva del dominicano se mantuvo en la Serie de Comodines contra los Cachorros de Chicago. Tatis Jr. bateó para .286, registró un OPS de 1.089, conectó un cuadrangular, produjo una carrera y anotó tres.

Una de sus anotaciones se produjo después de aprovechar un mal tiro a la segunda base mientras intentaba robarse la almohadilla.

Ahora, los Padres se preparan para enfrentar a los Cerveceros de Milwaukee en la Serie Divisional de la Liga Nacional, una serie en la que la producción de Tatis Jr. vuelve a ser uno de los principales focos de atención.

Durante la temporada regular, Milwaukee logró contener al dominicano en los seis enfrentamientos entre ambos equipos. En esos partidos, Tatis Jr. bateó para .211, con un OPS de .716, un jonrón y dos carreras impulsadas.

El desafío para San Diego será trasladar al tramo decisivo de la postemporada el nivel ofensivo mostrado por Tatis Jr. durante el cierre de la campaña. Su producción ha acompañado el repunte de los Padres y vuelve a colocar al dominicano como una de las piezas centrales de las aspiraciones del conjunto.

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