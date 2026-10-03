Licey contrata como refuerzo al lanzador Javy Guerra para 2026

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SANTO DOMINGO (Licey.com).- El departamento de operaciones de los Tigres del Licey anunció la contratación del lanzador Javy Guerra como refuerzo para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Guerra es un relevista derecho de seis pies de estatura y 190 libras, con experiencia en las Grandes Ligas, donde accionó con los Padres de San Diego y los Rays de Tampa Bay entre 2019 y 2023.

“Guerra es un relevista de poder, con experiencia en el máximo nivel y en nuestra liga dominicana, que tiene la capacidad de pasar bates. Agrega profundidad a una estructura de prevención de carreras que debe ser una fortaleza”, expresó Audo Vicente, VP de operaciones y gerente general.

El lanzador, de 31 años, disputará su tercera temporada en LIDOM. Ha reforzado a los Leones del Escogido en las campañas 2022-23 y 2025-26, acumulando de por vida 16.2 entradas de labor, ostentando efectividad de 2.16, con 0.84 corredores embasados por entrada, siete boletos y 14 ponches.

Nativo de David, Panamá, Guerra también ha representado a la selección nacional de su país en los Clásicos Mundiales de Béisbol de 2023 y 2026. Durante el verano, el zurdo lanzó en Triple-A con las organizaciones de los Medias Blancas de Chicago y los Bravos de Atlanta, donde trabajó 36 entradas y registró 33 ponches y seis salvamentos.

Su mejor actuación en Triple-A esta temporada fue con los Medias blancas, donde ponchó a 16 en 11.2 entradas lanzadas durante diez presentaciones y registró un par de salvamentos.

El lanzador veterano depende en gran medida de su combinación de recta y slider. Su recta de cuatro costuras promedia 97.1 millas por hora, representando el 54 % de sus envíos durante el verano por lo cual alcanzó un 30 porciento de swings en blanco. Su slider promedió 88 millas por hora, representando el 34 porciento de sus picheos, con un porcentaje de swings fallidos de un 30 porciento.

El arsenal del refuerzo panameño también incluye un sweeper de 84 millas por hora y un cambio de velocidad de 89, representando el 12 % de sus envíos en Triple-A esta temporada.

Guerra se une a Estevan Florial, José Barrero, Bryan Lavastida, Daniel Martínez y José Quintana como los refuerzos anunciados que comenzarán la temporada con los azules.

of-am