Juan Soto dice podría jugar con Licey en temporada beisbol RD

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SANTO DOMINGO.- El estelar jardinero dominicano Juan Soto dejó abierta la posibilidad de jugar esta temporada con los Tigres del Licey, aunque aclaró que por el momento su prioridad es recuperarse físicamente y prepararse para el próximo año.

Soto hizo una pausa en sus compromisos en el extranjero y viajó desde Nueva York para acompañar al inmortal de Cooperstown, Pedro Martínez, durante la inauguración del Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez, ubicado en Manoguayabo.

El jugador llegó al recinto acompañado de su padre, Juan José Soto, para respaldar a su compatriota en la apertura del proyecto, concebido para beneficiar a niños y jóvenes de la comunidad.

Durante la actividad, Soto resaltó la importancia de apoyar a las nuevas generaciones, tanto en el ámbito deportivo como en el educativo.

Sobre su posible participación con el Licey

Al ser consultado por periodistas sobre la posibilidad de verlo jugar en el béisbol dominicano esta temporada, Soto explicó que actualmente concentra sus esfuerzos en cuidar su salud y establecer un plan de preparación física.

El jardinero señaló que tuvo un año complicado debido a las lesiones y que esperará hasta finales de diciembre para definir si finalmente se incorporará a los Tigres del Licey.

“Fue un año muy incómodo para mí con muchas lesiones, pero estamos tratando de mantenernos saludables, de tener un plan para venir con más ánimo el año siguiente. Esa es la mentalidad hasta ahora; vamos a ver qué pasa a final de diciembre si se toma la decisión”, expresó.

Un proyecto para la niñez

El Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez fue construido mediante una inversión superior a los RD$924 millones, a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) y la Fundación Pedro Martínez, con el respaldo del presidente Luis Abinader.

La obra beneficiará de manera gratuita a más de 1,700 estudiantes, desde el nivel preprimario hasta el bachillerato.

El moderno complejo tiene como propósito ofrecer soluciones educativas y sociales a niños y jóvenes de la zona, contribuir a reducir la deserción escolar y prevenir situaciones vinculadas con la delincuencia.

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