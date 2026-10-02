RD retira embajada en Nicaragua por «deterioro democrático»

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WASHINGTON.- República Dominicana retirará su embajada de Nicaragua debido a la falta de libertades y el deterioro de la democracia en ese país, informó este viernes Víctor Bisonó, ministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña.

«Hago pública, en la presente Consulta de Cancilleres, la decisión dominicana de retirar nuestra embajada en el hermano país de Nicaragua hasta tanto persistan las condiciones que aquí hemos denunciado», manifestó Bisonó durante su intervención en la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Explicó que la posición dominicana responde a la política exterior definida por el presidente Luis Abinader, que tiene entre sus pilares la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos.

DE LAS DECLARACIONES A LAS ACCIONES

Dijo que República Dominicana está dispuesta a respaldar, de manera proactiva y constructiva, los esfuerzos encaminados por la OEA para cumplir con el compromiso en materia democrática.

Recordó que numerosos países de la región han atravesado en distintos momentos de su historia períodos de dictadura y autoritarismo, experiencias que, señaló, deben reforzar el compromiso colectivo con la defensa de las libertades, la institucionalidad democrática y los derechos de los pueblos de las Américas.

La decisión anunciada por Bisonó da continuidad a la posición expresada por el Gobierno dominicano el pasado 22 de julio, cuando condenó las declaraciones del presidente nicaragüense Daniel Ortega, en las que afirmó que en ese país no volverían a celebrarse elecciones.

En esa ocasión, la República Dominicana llamó a garantizar los derechos políticos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense y reafirmó su compromiso con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.