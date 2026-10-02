Analista advierte será difícil desmantelar pandillas en Haití

Desmantelar las pandillas armadas que controlan amplias zonas de Haití será una tarea difícil

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PUERTO PRÍNCIPE, 2 oct (Prensa Latina).– Desmantelar las pandillas armadas que controlan amplias zonas de Haití será una tarea difícil para la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), advirtió el analista Diego Da Rin, del Grupo Internacional de Crisis.

En declaraciones a la emisora Magic9, el experto señaló que los grupos criminales mantienen un férreo control territorial y utilizan barreras, muros y trincheras para impedir el acceso de las fuerzas de seguridad a sus bastiones.

También emplean exploradores para obtener información de inteligencia, utilizan a civiles como escudos humanos y reclutan nuevos integrantes entre la población, incluidos menores de edad.

Da Rin destacó que, pese a sus esfuerzos, los agentes policiales no han logrado recuperar territorios dominados por las bandas, incluso con el conocimiento que tienen del terreno.

La FRG, creada en septiembre de 2025 para sustituir a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, todavía no ha iniciado su fase ofensiva, aunque algunos de sus miembros realizan patrullajes en determinadas zonas.

Según el analista, las operaciones comenzarán cuando la fuerza alcance suficiente capacidad operativa, especialmente en cuanto al número de efectivos, una cifra que permanece bajo reserva por motivos de seguridad.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el 29 de septiembre una prórroga de seis meses para el mandato de la fuerza, hasta el 31 de marzo de 2027.

Haití atraviesa una prolongada crisis de seguridad debido a la violencia de las pandillas armadas, que mantienen sus operaciones en los diez departamentos del país.

dh/am