El Gran S.Domingo registra 6,7 mm de desplazamientos diarios

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Santo Domingo, 2 oct (Prensa Latina)- La movilidad en el Gran Santo Domingo alcanza unos 6,7 millones de desplazamientos diarios, en una zona metropolitana, donde el transporte colectivo concentra ya el 37,4 por ciento de los viajes, según un estudio divulgado hoy.

La investigación fue realizada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) con respaldo técnico y financiero de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la Unión Europea (UE) y la firma internacional SYSTRA.

El levantamiento abarcó más de siete mil 300 hogares y 20 mil personas durante 2025 y 2026, además de incluir conteos y observaciones sobre la ocupación de los vehículos en 21 puntos del área metropolitana.

La investigación identificó al Distrito Nacional como el principal destino de los desplazamientos, al concentrar el 31,7 por ciento de los movimientos.

Entre los principales corredores figura la conexión entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, por donde se realizan unos 303 mil viajes diarios en ambos sentidos.

DESCIENDE PARTICIPACIÓN EN CARRO PÚBLICO

Los resultados también muestran cambios en las preferencias de transporte. La participación del carro público descendió de 14 por ciento en 2018 a ocho por ciento, mientras aumentaron las modalidades de movilidad privada y los servicios de transporte mediante motocicletas, motoconcho y taxis o plataformas digitales.

El uso promedio del Metro de Santo Domingo creció 10,9 por ciento después de la ampliación de su capacidad, mientras los nuevos corredores de autobuses buscan reforzar el transporte operado por la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

Además del transporte colectivo y privado, las caminatas y el uso de bicicletas representan el 21,1 por ciento de la circulación.

La pesquisa señala que el 38 por ciento de las personas que se desplazan tiene entre 15 y 34 años, mientras el 73,9 por ciento de los primeros viajes del día está relacionado con actividades obligatorias, principalmente trabajo y estudios.

El área principal de estudio comprendió el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos, además de zonas periféricas de las provincias Santo Domingo y San Cristóbal.

La investigación extendió en total su observación a 11 municipios y nueve distritos municipales, con el propósito de caracterizar los patrones de movilidad de la principal área urbana del país.

Los muestreos domiciliarios se realizaron entre septiembre y diciembre de 2025 y, en una segunda fase, entre abril y junio de este año.

ocs/mpv