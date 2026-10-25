Senador SD critica distribución de la riqueza en R. Dominicana

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SANTO DOMINGO.— El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, afirmó que el crecimiento económico de República Dominicana no se ha traducido en bienestar para toda la población y llamó a los jóvenes a involucrarse en la política para impulsar cambios.

Durante un encuentro organizado por el Club de Ideas de Políticas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el legislador señaló que las decisiones públicas son determinantes para convertir la riqueza en oportunidades, movilidad social y acceso a servicios de calidad.

«Crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo», expresó Taveras durante el Café Político, dedicado a analizar la desigualdad y los desafíos de la distribución de los beneficios económicos.

El senador sostuvo que el país acumula décadas de expansión económica sin superar las privaciones que afectan a amplios sectores sociales.

A su juicio, las decisiones políticas han impedido que parte de esa riqueza se distribuya de manera que favorezca el progreso de la población.

Taveras también planteó que la pobreza debe analizarse como una limitación de capacidades y del acceso a bienes y servicios esenciales, no como una elección individual.

En ese sentido, consideró necesario evaluar el desarrollo nacional a partir de las condiciones de salud, educación, vivienda y empleo, en lugar de depender únicamente del crecimiento del producto interno bruto y los ingresos promedio.

El legislador destacó que la participación política permite incidir en las decisiones que afectan la vida cotidiana y las oportunidades de progreso de los ciudadanos.

dh/am