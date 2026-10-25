Quique Antún seguirá al frente del Partido Reformista hasta 2030

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SANTO DOMINGO– Federico Antún Batlle (Quique) fue reelegido presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) para el período 2026-2030, durante la Convención Nacional Ordinaria Tácito Perdomo, celebrada en Santo Domingo.

Joan Fernández fue escogido primer vicepresidente; Linette González, tercera vicepresidenta; y Rafael (Papito) Cruz, presidente en funciones. José Balaguer asumirá la Secretaría General y Eddy Antonio Germán, la Secretaría de Organización.

Durante su discurso, Antún planteó como meta recuperar una presencia electoral de dos dígitos y preparar la organización para las elecciones de 2028.

El dirigente afirmó que el partido necesita fortalecer su estructura, ampliar el trabajo territorial y presentar propuestas vinculadas con las principales preocupaciones de la población.

También destacó la importancia de incorporar nuevos liderazgos, abrir espacios a jóvenes y mujeres, y aprovechar las tecnologías y las redes sociales para modernizar la comunicación política.

Antún señaló que la inseguridad, el alto costo de la vida, la electricidad, la migración y la seguridad social deben formar parte de la agenda reformista.

Asimismo, llamó a preservar los principios históricos de la organización, corregir errores y priorizar los intereses institucionales sobre las aspiraciones individuales.

Sobre las candidaturas y posibles alianzas electorales, indicó que las decisiones deberán ser examinadas oportunamente por los órganos competentes, de acuerdo con los procedimientos internos y la ley.

La convención también escogió a los integrantes del Directorio Presidencial, la Comisión Ejecutiva Presidencial, la Comisión Superior Estratégica y otros organismos de dirección del PRSC.

 

dh/am

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