Cerveceros remontan ante Rays y toman ventaja Serie Mundial

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MILWAUKEE.– Los Cerveceros de Milwaukee protagonizaron una espectacular remontada este sábado al vencer 5-4 a los Rays de Tampa Bay, luego de superar una desventaja de cuatro carreras en la primera entrada, para ampliar a 2-0 su ventaja en la Serie Mundial de las Grandes Ligas.

Tampa Bay comenzó dominando el encuentro con cuatro carreras en el primer episodio, gracias a los sencillos productores de Chandler Simpson y Junior Caminero, además de un cuadrangular de Liam Hicks que colocó el marcador 4-0.

Sin embargo, Milwaukee reaccionó rápidamente y comenzó a descontar ante el abridor de los Rays, Drew Rasmussen, con anotaciones impulsadas por William Contreras y Garrett Mitchell. Un error defensivo de Jonathan Aranda permitió a Cooper Pratt acercar a los locales 4-3.

FRELICK Y PRATT LIDERAN LA REMONTADA

Los Cerveceros igualaron las acciones en la sexta entrada mediante un cuadrangular solitario de Sal Frelick, quien conectó un batazo de 408 pies para colocar el marcador 4-4.

La remontada se completó en el séptimo episodio, cuando Cooper Pratt conectó un sencillo que permitió a Bryce Turang anotar la carrera de la ventaja, desatando la celebración de los aficionados en el estadio de Milwaukee.

Los Rays tuvieron dificultades para contener la ofensiva rival y también cometieron errores defensivos que contribuyeron a desperdiciar la ventaja inicial.

MILWAUKEE SE ACERCA AL TÍTULO

Con este triunfo, los Cerveceros consiguieron su segunda victoria consecutiva en la Serie Mundial, después de imponerse 3-2 en el primer partido.

La serie continuará el lunes 26 de octubre, cuando ambos equipos se trasladen a Tampa Bay para disputar el tercer encuentro, en el que los Rays intentarán recuperarse y evitar que Milwaukee amplíe aún más su ventaja.

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