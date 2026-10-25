Club Naco y Escuela Bauger dominan Copa de Fútbol Sala

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SANTO DOMINGO.– Los equipos del Club Deportivo Naco y la Escuela Jorge Bauger arrancaron con fuerza en la X Copa Naco de Fútbol Sala 2026, tras conseguir varias victorias en la jornada inaugural del torneo, celebrado en las instalaciones de la entidad deportiva.

La competencia quedó formalmente inaugurada este jueves durante una ceremonia encabezada por las vicepresidentas del Club Naco, Heidy Féliz y Madelaine Andino, en representación de la Junta Directiva. El certamen continuará este sábado con partidos en las diferentes categorías.

GOLEADAS Y TRIUNFOS EN LA JORNADA INAUGURAL

En la categoría C, el conjunto del Club Naco venció 4-2 al representativo de Banreservas, mientras que la Escuela Rolando Bauger se impuso por goleada de 5-0 al equipo de esa misma entidad bancaria.

En la categoría A, el Club Deportivo Naco derrotó 8-1 al Banco Central, en tanto que la Escuela Bauger consiguió una contundente victoria de 10-1 frente al conjunto de esa institución.

En otro encuentro, el Club Naco volvió a salir victorioso al superar 5-4 al Banco Central, en una jornada marcada por la producción ofensiva de los equipos ganadores.

Manuel Díaz Coronado, director de Deportes del Club Naco, fungió como maestro de ceremonias.

CEREMONIA DE APERTURA

El acto inaugural comenzó con la entonación del Himno Nacional y una invocación religiosa, seguido del desfile de los equipos participantes: Colegio Cemep, Banreservas, Banco Central, Escuela Rolando Bauger y el Club Deportivo Naco, como anfitrión.

Kenny Sánchez, presidenta de la Asociación de Padres de Fútbol Sala, ofreció las palabras de bienvenida, mientras que Fabián Di Lorenzo, presidente de la Liga de Fútbol Sala, tuvo a su cargo la exhortación olímpica.

Di Lorenzo exhortó a los jóvenes deportistas a defender con orgullo los colores de sus respectivos equipos y a competir con respeto y amistad.

Por su parte, Heidy Féliz pronunció las palabras centrales, en las que instó a los atletas a luchar con gallardía por el campeonato, sin dejar de lado el respeto, el compañerismo y la fraternidad, valores que, afirmó, deben prevalecer por encima del resultado de cada partido.

En la actividad también estuvo presente el directivo del Club Naco, Gerardo Genao.

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