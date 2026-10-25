Carolina Mejía organiza equipo de campaña en el Distrito Nacional

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SANTO DOMINGO. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, juramentó el comando de campaña de la circunscripción 3, como parte de los trabajos de organización de su proyecto presidencial para las elecciones de 2028.

El equipo abarca 26 comandos zonales distribuidos en los 24 sectores de la demarcación, que cuenta con unos 273,000 electores y 954 colegios electorales.

Durante el acto, celebrado en Villa Juana, Mejía afirmó que su proyecto busca escuchar las necesidades de las comunidades y conformar un equipo preparado para gobernar.

“Gobernar bien comienza por escuchar bien. Pero después de escuchar hay que planificar, decidir y cumplir”, expresó.

Leo Alcántara, coordinador de campaña en la circunscripción, indicó que la estructura iniciará una etapa centrada en identificar, registrar y consolidar el respaldo de los votantes.

El comando está encabezado por Alcántara y Jacobo Robles, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en esa demarcación y director ejecutivo de la estructura, respectivamente.

En la actividad participaron dirigentes nacionales y locales, entre ellos Geanilda Vásquez, Raymond Rodríguez y Víctor Coco, además de regidores y representantes comunitarios.

La juramentación forma parte de la estrategia territorial de Mejía con miras a la convención interna del PRM y los comicios presidenciales de 2028.

dh/am