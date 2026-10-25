Estrellas, Licey y Escogido ganan en el beisbol profesional de RD

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SANTO DOMINGO.– Las Estrellas Orientales protagonizaron uno de los partidos más emocionantes de la jornada de este sábado en el béisbol invernal dominicano al derrotar 12 carreras por 11 a los Gigantes del Cibao, en un encuentro de alta producción ofensiva que mantuvo la atención hasta el último momento.

La jornada del campeonato 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) también registró victorias de los Tigres del Licey, que superaron 6-2 a las Águilas Cibaeñas, y de los Leones del Escogido, quienes blanquearon 2-0 a los Toros del Este. <Cite refs={[«turn409577search2″,»turn409577search3»]}/>

ESTRELLAS GANAN EN CERRADO DUELO OFENSIVO

Las Estrellas se impusieron por la mínima diferencia, 12-11, ante los Gigantes, en un enfrentamiento caracterizado por la ofensiva de ambos conjuntos.

El resultado permitió al equipo oriental sumar una importante victoria en sus aspiraciones dentro de la serie regular, mientras los Gigantes dejaron escapar un partido en el que anotaron 11 carreras.

LICEY DOMINA A LAS ÁGUILAS

Los Tigres del Licey vencieron 6-2 a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao, respaldados por una ofensiva que produjo las carreras necesarias para controlar el encuentro.

El conjunto azul limitó la reacción de los cibaeños y consiguió una victoria que fortalece sus aspiraciones de mantenerse entre los principales contendientes del torneo.

ESCOGIDO BLANQUEA A LOS TOROS

En el Estadio Quisqueya Juan Marichal, los Leones del Escogido derrotaron 2-0 a los Toros del Este, apoyados en una actuación de pitcheo que dejó sin anotaciones al conjunto romanense.

El resultado completó una jornada de tres partidos con triunfos para Estrellas, Licey y Escogido, en una temporada en la que los seis equipos buscan avanzar a la siguiente fase del campeonato.

La actividad continuará este domingo con nuevos enfrentamientos entre las franquicias, en una competencia que empieza a perfilar la lucha por los puestos de clasificación.

POSICIONES

EQUIPO J G P PCT DIF 7 5 2 .714 – 6 4 2 .667 0.5 7 4 3 .571 1 7 3 4 .429 2 7 3 4 .429 2 6 1 5 .167 3.5

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