Cuatro púgiles dominicanos clasifican Panamericanos Lima

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PUEBLA, MÉXICO.– Los boxeadores dominicanos Junior Alcántara, Ezequiel Medina, Alanny Pérez y Ricardo Cuello consiguieron victorias este jueves en el torneo clasificatorio para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y aseguraron sus plazas para la cita continental.

Con estos cuatro triunfos, sumados al obtenido el miércoles por Noel Pacheco, la República Dominicana cuenta con cinco pugilistas clasificados para los Juegos Panamericanos, programados del 23 de julio al 8 de agosto de 2027 en Lima, Perú.

ALCÁNTARA, MEDINA, PÉREZ Y CUELLO AVANZAN

Junior Alcántara, medallista olímpico y ganador de oro en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, derrotó con facilidad al canadiense Max Tomines en la división de los 55 kilogramos.

Ezequiel Medina también salió victorioso y mantuvo su invicto al imponerse por decisión dividida de 3-2 al brasileño Luiz Gabriel, en un combate cerrado.

En la rama femenina, Alanny Pérez superó 3-2 a la guatemalteca María Chirroy en la categoría de los 65 kilogramos.

Por su parte, Ricardo Cuello mostró su superioridad al vencer por decisión unánime de 5-0 al puertorriqueño Ángel Llano.

ORTIZ SIGUE INVICTO Y ENCARNACIÓN QUEDA ELIMINADO

En otros resultados de la jornada, el dominicano Brayan Ortiz mantuvo su invicto al ganar su combate en la división de los 75 kilogramos, categoría que no otorga plazas para los Juegos Panamericanos.

En cambio, Miguel Ángel Encarnación fue eliminado tras perder en el tercer asalto por RSC ante el canadiense Gabriel Librie.

DOMINICANOS VIENEN DE GANAR SIETE OROS

En los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados este año en Santo Domingo, el equipo dominicano de boxeo conquistó siete medallas de oro.

Los campeones fueron Junior Alcántara, Estefany Almanzaar, Ezequiel Medina, Miguel Encarnación, Ricardo Cuello, Noel Pacheco y Cristian Pinales.

La selección quisqueyana busca ahora completar su clasificación y llegar con una delegación competitiva a los XX Juegos Panamericanos Lima 2027, que se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto en la capital peruana.

of-am