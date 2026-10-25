Gigantes del Cibao celebran 30 años de historia, gloria y compromiso social

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POR LINCOLN MINAYA Y HORACIO NOLASCO

SAN FRANCISCO DE MACORÍS. – Los Gigantes del Cibao celebran este domingo 25 de octubre tres décadas de historia en el béisbol profesional dominicano, una trayectoria que comenzó en 1996 con el propósito de fortalecer la identidad del Nordeste y contribuir al desarrollo deportivo y social de la región.

En un artículo conmemorativo, Lincoln Minaya García, director de la Comisión de Estrategias de Desarrollo de los Medios de Comunicación del Consejo Regional de Desarrollo (CRD), y el ingeniero Horacio Nolasco, coordinador adjunto de la Dirección de Estrategias de Desarrollo del Sector Deporte de esa entidad, resaltan la evolución de la franquicia y su impacto más allá del terreno de juego.

Los autores recuerdan que el 23 de abril de 1996, en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) otorgó la sexta franquicia a un grupo de empresarios vinculados al CRD. Posteriormente, el 14 de mayo de ese año, se realizó el primer sorteo de peloteros.

La iniciativa había surgido en un foro del CRD celebrado en Jarabacoa en febrero de 1994, cuando sus directivos identificaron la necesidad de impulsar un proyecto deportivo que contribuyera a consolidar la identidad regional y promover el desarrollo del Cibao.

UN DEBUT HISTÓRICO

El 25 de octubre de 1996, los Gigantes del Cibao disputaron su primer partido en el Estadio Cibao, de Santiago, y derrotaron 5-2 a las Águilas Cibaeñas.

Según el documento conmemorativo, Efraín Valdez abrió el encuentro y Marino Arias se encargó de cerrarlo. Julián Javier dirigió al conjunto y Luis Silverio se desempeñó como gerente general. Ese año, Javier recibió el premio de Mánager del Año.

La franquicia tuvo diferentes denominaciones durante su proceso de formación, entre ellas Gigantes del Nordeste y Pollos del Cibao, hasta adoptar el nombre de Gigantes del Cibao, con el que se consolidó en la pelota invernal dominicana.

DOS CORONAS EN EL BÉISBOL DOMINICANO

Durante sus tres décadas de historia, los Gigantes han conquistado dos campeonatos nacionales: en las temporadas 2014-2015 y 2021-2022, ambos frente a las Estrellas Orientales.

La organización también ha contado con dirigentes y ejecutivos como Luis Silverio, Julián Javier, Ramón Naranjo, Pablo Peguero, René Francisco, Juan Mercado, Ismael Cruz y Jesús Mejía, entre otros.

Los autores destacan, además, la participación de jugadores de reconocida trayectoria, entre ellos Nelson Cruz, José Reyes, Albert Pujols, Ketel Marte, Marcell Ozuna, Leury García, Jean Segura y José Siri.

UNA FRANQUICIA CON VOCACIÓN SOCIAL

El artículo sostiene que el legado de los Gigantes del Cibao no se limita a sus resultados deportivos, sino que incluye iniciativas orientadas a la formación de niños y jóvenes, la inclusión de personas con discapacidad y la generación de oportunidades laborales.

Entre esas acciones figura el programa «Gigantes en las Escuelas y Barrios», que promueve actividades deportivas y charlas sobre disciplina, respeto familiar, prevención del consumo de drogas y permanencia en el sistema educativo.

Los autores también resaltan las oportunidades de empleo que genera la franquicia durante cada temporada en áreas como operaciones del estadio, comunicación, animación, seguridad y ventas, con participación de jóvenes que encuentran en esas actividades una primera experiencia laboral formal.

Otro de los proyectos destacados es el denominado «Día del Gigante Especial», dedicado a niños y jóvenes con síndrome de Down, autismo y discapacidad motora, quienes participan en actividades en el terreno de juego. El documento también resalta las adecuaciones realizadas en el Estadio Julián Javier para facilitar el acceso de personas con discapacidad.

TIERRA DE GIGANTES

Los representantes del CRD explican que el concepto «Tierra de Gigantes» surgió de una visión de desarrollo regional que buscaba despertar el potencial económico, humano y social del Nordeste y del Cibao.

La identidad visual de la franquicia incorpora elementos vinculados a la región, como el color rojo anaranjado, asociado a la amapola; el marrón, relacionado con el cacao; el sol naciente y la figura del caballo, símbolos que representan, según los autores, la riqueza y las características del territorio.

El planteamiento también procura trascender el ámbito regional y proyectar un mensaje de unidad nacional, bajo la idea de que el desarrollo del país depende de la capacidad de sus comunidades para trabajar conjuntamente.

RECONOCIMIENTO A LOS FUNDADORES

Con motivo del 30.º aniversario, Minaya García y Nolasco reconocen a los fundadores y colaboradores procedentes de distintas provincias del Cibao que respaldaron la creación de la franquicia y contribuyeron a su consolidación en el béisbol profesional dominicano.

Los autores consideran que el proyecto impulsado por el Consejo Regional de Desarrollo se ha convertido en parte de la vida cotidiana de la región y en una plataforma que combina deporte, identidad, oportunidades laborales y compromiso social.

A tres décadas de su debut, los Gigantes del Cibao representan, según el artículo conmemorativo, una iniciativa que buscó convertir el béisbol en un instrumento para fortalecer el sentido de pertenencia y contribuir al desarrollo del Cibao y de la República Dominicana.

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