R. Dominicana vence a Brasil y mantiene paso arrollador U18

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SANTO DOMINGO.– La selección de República Dominicana mantuvo su dominio en el Premundial de Béisbol U18 al derrotar 11-4 a Brasil, en un partido celebrado en el IPL Academy Complex, en el municipio de Guerra, donde el país es anfitrión del torneo hasta el próximo jueves.

La ofensiva dominicana tuvo como principales protagonistas a Argeni Fernández y Félix Genao, quienes encabezaron la producción de carreras para que el conjunto quisqueyano sumara otra victoria, tras imponerse también a Curazao.

FERNÁNDEZ Y GENAO LIDERAN LA OFENSIVA

Fernández conectó un imparable, recibió dos boletos, anotó dos carreras e impulsó otras dos, mientras que Genao bateó dos hits, remolcó tres carreras y anotó una.

El campocorto Ricki Moneys también contribuyó al triunfo con tres carreras anotadas, un imparable y una base por bolas.

Desde el montículo, el relevista Emil Núñez se acreditó la victoria tras trabajar tres entradas y un tercio. Durante su actuación permitió dos hits, concedió dos boletos y toleró dos carreras sucias, además de ponchar a dos bateadores.

Por Brasil, Lucas Uru bateó de 3-1, anotó una carrera y recibió una base por bolas, mientras que Enzo Leite conectó un sencillo en tres turnos y también anotó.

RACIMO DE CUATRO CARRERAS EN EL PRIMER EPISODIO

República Dominicana tomó el control del encuentro desde la primera entrada, cuando fabricó cuatro carreras para marcar el ritmo ofensivo.

Moneys inició la amenaza al negociar una base por bolas y robarse una almohadilla. Luego avanzó a tercera con un rodado de Alfredo Sena y anotó gracias a un sencillo de Fernández.

Fernández llegó al plato posteriormente mediante un elevado de sacrificio de Leanders Matos, después de avanzar a tercera con un imparable de Genao.

La ofensiva continuó con un hit de Wilson Reyes y un boleto a Wolibel Quezada. Genao anotó tras un lanzamiento salvaje, mientras que Reyes llegó al plato mediante una jugada de selección.

Con esa demostración ofensiva, el conjunto dominicano tomó una ventaja temprana que le permitió encaminarse hacia el triunfo.

EL PAÍS ES SEDE DEL PREMUNDIAL

El torneo de béisbol U18 se disputa en las instalaciones de IPL Academy Complex, en Guerra, y reúne a selecciones que buscan avanzar en la competencia premundialista.

República Dominicana continuará su participación con el objetivo de mantener el ritmo ganador y aprovechar su condición de anfitriona.

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