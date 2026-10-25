PLD homenajea a Cheché Luna en aniversario de su fallecimiento

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SANTO DOMINGO.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) homenajeó al dirigente Rafael Antonio Luna, conocido como Cheché, al conmemorarse el aniversario de su fallecimiento, con un acto en el que destacó su lealtad, disciplina y compromiso con la organización política.

La actividad, titulada “Recordando a Cheché”, fue organizada por la Comisión Permanente de Conmemoraciones y Celebraciones del partido y reunió a miembros de sus organismos directivos, familiares, amigos y dirigentes políticos.

DESTACAN TRAYECTORIA

Durante el encuentro se resaltó la participación de Luna en los orígenes del PLD, su integración al primer Comité Político y su actuación durante la Guerra de Abril de 1965. También se valoró su vínculo con el profesor Juan Bosch y su defensa de los normas partidarias.

Cristina Lizardo, coordinadora de la comisión organizadora, destacó la firmeza con que Luna defendía los métodos de trabajo y la disciplina interna. Explicó que el homenaje forma parte del programa de actividades del partido para el último trimestre del año.

La jornada incluyó la presentación de un audiovisual sobre su trayectoria y un conversatorio moderado por Alejandro Herrera, con testimonios de dirigentes que compartieron con él en distintas etapas de su militancia.

Los participantes recordaron a Cheché Luna como un referente de coherencia, solidaridad y compromiso político. Su hijo menor, Rafael Antonio Luna Almonte, expresó orgullo por llevar su nombre e hizo un llamado a preservar la unidad del PLD.

El acto concluyó con el lema de la organización: “Servir al Partido para Servir al Pueblo”, seguido de un aplauso en honor a su legado.

dh/am