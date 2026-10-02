EU intercepta en Caribe buque cargado combustible iba a Cuba

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WASHINGTON.- La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó en el Caribe un buque que supuestamente transportaba combustible a Cuba.

La operación se enmarca en el endurecido embargo petrolero que Washington aplica a la isla desde que el Gobierno de Donald Trump capturó en enero a Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela y hasta entonces principal sostén energético de La Habana.

El buque, identificado como Grace, se dirigía aparentemente a Cuba con combustible oculto en los tanques de lastre y en una serie de contenedores, explicó la Guardia Costera estadounidense, que acusa al navío de emplear «tácticas habituales de la llamada flota en la sombra» que suministra hidrocarburos a la isla.

Tras el abordaje, los guardacostas escoltaron al Grace hasta el puerto de Progreso, en el estado mexicano de Yucatán, donde la Marina mexicana confirmó que la embarcación transportaba combustible.

En el operativo participaron dos navíos, un avión de vigilancia marítima HC-144 y un equipo táctico de la Guardia Costera, según detalla el comunicado oficial.

ENDURECIMIENTO DEL BLOQUEO

La intercepción del Grace se produce tras el abordaje y detención a principios del pasado verano del Jaira Provider, otro buque que cargaba combustibles y navegaba bajo bandera de San Cristóbal y Nieves.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, provocada en parte por un sistema eléctrico obsoleto y sin inversiones. La situación se agravó desde enero pasado con el bloqueo petrolero de EE.UU., que forma parte de la estrategia de presión de Washington sobre el Gobierno cubano.

Con la caída del suministro venezolano tras la captura de Maduro, La Habana depende cada vez más de envíos opacos a través de la flota en la sombra, buques que cambian de bandera, apagan sus sistemas de rastreo y realizan trasbordos en alta mar para evadir sanciones.