Gobierno deja iguales precios de los principales combustibles

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SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano mantendrá sin variación los precios de los principales combustibles durante la semana del 3 al 9 de octubre de 2026, pese al incremento que los derivados del petróleo han registrado en el mercado internacional.

Durante el período señalado, la gasolina premium, gasolina regular, gasoil óptimo, gasoil regular, gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural mantendrán sus actuales precios.

En cambio, el avtur y el kerosene experimentarán reducciones, mientras que los fuel oíl registrarán aumentos.

Los precios serán los siguientes:

|Gasolina Premium|RD$353.10 |Se mantiene |

|Gasolina Regular|RD$317.50 |Se mantiene |

|Gasoil Regular |RD$270.80 |Se mantiene |

|Gasoil Óptimo |RD$306.10 |Se mantiene |

|GLP |RD$135.20 |Se mantiene |

|Gas Natural |RD$43.97 por m³ |Se mantiene |

|Avtur |RD$333.65 |Baja RD$3.34|

|Kerosene |RD$380.10 |Baja RD$3.60|

|Fuel Oíl #6 |RD$180.76 |Sube RD$4.04|

|Fuel Oíl 1%S |RD$212.75 |Sube RD$2.36|

SUBSIDIOS POR GALÓN

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que serán destinados RD$1,490.9 millones en subsidios para evitar que las alzas internacionales se trasladen completamente a los consumidores.

Con este aporte, el monto acumulado destinado por el Gobierno a subsidiar los combustibles durante el año se aproxima a RD$37,000 millones, como parte de las medidas adoptadas para contener el impacto del aumento de los precios internacionales sobre la economía dominicana.

De acuerdo con los datos citados por el MICM, la capacidad de producción de las refinerías estadounidenses que suplen productos terminados a República Dominicana cerró la última semana de septiembre en 92.5 %, por debajo del 98 % registrado a principios de ese mes, según información de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

Asimismo, el precio internacional del gasoil ha experimentado un significativo incremento. Según las cifras suministradas, pasó de un promedio de US$91 por barril en enero de 2026 a US$202 al cierre de septiembre, llegando a cotizarse en US$221, su nivel más alto registrado.

El Gobierno advirtió que, de prolongarse el conflicto en Medio Oriente, el subsidio a los combustibles podría alcanzar los RD$50,000 millones al cierre de 2026, cifra superior a la contemplada inicialmente en el presupuesto nacional. La estimación ha sido atribuida al ministro de Hacienda y Economía, Magín J. Díaz.

El escenario internacional también ha incidido en las decisiones de política monetaria. El Banco Central elevó recientemente su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, de 5.25 % a 5.50 % anual, ante el incremento de los riesgos inflacionarios asociados a los mayores precios del petróleo y sus derivados, así como a las disrupciones en el transporte internacional de mercancías

Para esta semana, el Gobierno subsidiará RD$33.49 por galón de GLP, RD$31.81 en la gasolina premium, RD$56.06 en la gasolina regular, RD$90.25 en el gasoil regular y RD$101.84 en el gasoil óptimo.

La tasa de cambio promedio semanal utilizada para el cálculo de los precios fue de RD$59.69 por dólar, de acuerdo con las publicaciones diarias del Banco Central.