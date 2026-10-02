Gobierno designa a Quico Tabar en Juegos de Azar

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SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader designó con carácter transitorio a Teófilo «Quico» José Tabar Manzur como director general de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), mediante el Decreto 684-26.

Tabar Manzur se desempeñaba como coordinador del Proceso de Regularización de Juegos de Azar y asumirá la conducción temporal de la institución.

La disposición establece que el Consejo Consultivo creado mediante el Decreto 533-21, del 28 de agosto de 2021, ofrecerá asesoría y acompañamiento honorífico a las autoridades de la DGJA.

Ese organismo colaborará en el diseño de políticas públicas destinadas a mejorar los procedimientos internos y garantizar un servicio público eficiente y oportuno.

El decreto también instruye a las autoridades competentes a brindar la colaboración necesaria para facilitar el cumplimiento de las funciones de la dirección.

La medida se produce tras la publicación de la Ley 86-26, que regula los juegos de azar en República Dominicana, en la Gaceta Oficial 11263, correspondiente al 2 de octubre de 2026.

dh/am