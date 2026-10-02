Abinader encabezará Consejo Ministros en San José de Ocoa

La agenda del Mandatario también contempla para este sábado la inauguración de obras en esa demarcación y en Santiago.

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader encabezará este domingo un Consejo de Ministros y Directores en la provincia San José de Ocoa, como parte de una agenda de trabajo que también contempla para este sábado la inauguración de obras en esa demarcación y en Santiago.

La jornada incluirá proyectos de salud, educación, infraestructura vial y deporte, además del lanzamiento del programa “Fogones por estufas” y una visita a Expo Cibao, en el Parque Central de Santiago.

SÁBADO EN SAN JOSÉ DE OCOA Y SANTIAGO

Este sábado 3 de octubre, Abinader iniciará sus actividades en Rancho Arriba, San José de Ocoa, con la inauguración del techado del Centro Educativo William Radhames Encarnación. Luego encabezará el lanzamiento del programa “Fogones por estufas”, dirigido a sustituir fogones por estufas en hogares de la provincia.

Posteriormente, el mandatario se trasladará a Santiago, donde inaugurará el Centro Educativo Dominga Avelina Pérez, en la comunidad El Caimito, y el Liceo El Guano, ambos en el municipio Jánico.

La agenda en Santiago concluirá con una visita a Expo Cibao, donde recorrerá los espacios de exhibición y conocerá las actividades de esta tradicional feria comercial y empresarial.

DOMINGO DE OBRAS Y CONSEJO DE MINISTROS

El domingo 4 de octubre, el presidente Abinader encabezará el Consejo de Ministros y Directores en el Polideportivo de San José de Ocoa, donde se abordarán asuntos de interés para la provincia y se dará seguimiento a proyectos gubernamentales.

Posteriormente, inaugurará la Unidad de Pie Diabético del Hospital San José de Ocoa, así como el techado del Liceo José Núñez de Cáceres y la Escuela Primaria Prof. Altagracia Thelma Sánchez Castillo, en El Naranjal.

La jornada incluirá además la inauguración del play de Sabana Larga y concluirá con la entrega de la carretera Sabana Larga-Nizao y el puente sobre el arroyo La Vaca, obras destinadas a mejorar la conectividad vial de las comunidades.

an/am