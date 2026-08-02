Realmente se acabará el mundo?

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Si el hombre hace una análisis sobre el fin de las cosas, tendrá que afirmar que todo lo material que existe un día le llegará su final. No hay algo que tenga vida, que cuya vida no se termine, es decir, el hombre está relacionado con el fin de las cosas. Esa condición ha llevado a la mente humana a rechazar lo eterno y a condicionarse al fin de las cosas. Este enfoque es natural, se enmarca dentro lo conocido.

La mente está condicionada a aceptar que todo lo que tiene un comienzo, también tiene un final, esa concepción es inevitable. De ahí que, lo eterno, en el ser humano, no es más que un elemento mental incapaz de materializarse. El mundo material de las cosas no puede proyectar una existencia eterna. No obstante, la ciencia determina que en la materia nada se termina, sino que todo se transforma. El fin de algunas cosas y comienzo de otras cosas.

El petróleo se terminará, siempre y cuando se continúe consumiendo, pues no es un bien renovable. Todas las minas que se explotan dejarán de existir. Todo lo que es existente sin renovación llegará a su fin, eso es obligatorio. En consecuencia, se requiere que el ser humano busque nuevas alternativas en todo aquello que se terminará. La vida humana está amenazada sobre la tierra, inminentemente terminará.

Ahora bien, si la vida es producto de una evolución no tendrá escapatoria sobre su pronto final, pues las condiciones que permiten su existencia son vislumbradas con sus posibles finales. Si la vida humana sólo se acentúa a estas condiciones, no es tan sublime como algunos piensan, entonces, simplemente es digna de lástima, algo sin sentido y desproporcional. Realmente se terminará la vida, y como tal el mundo?

Si Dios, ser Viviente, el Eterno, Todopoderoso y Creador hizo el mundo, entonces es él quien puede definir qué pasará con lo Creado por él. El hombre no terminará el mundo, ni las circunstancias naturales lo terminarán. Sin embargo, la pregunta es, por qué el mundo (astros siderales, insectos, reptiles, animales acuáticos y terrestres, aves celestes) tendrá que llegar a su fin?

El fin llegará porque con la introducción del pecado al mundo humano, los propósitos para los cuales las cosas mencionadas fueron creadas ya no se cumplen, ni de los Dios, ni de los seres humanos. Pero tampoco el humano está en la capacidad de administrar y enseñorearse sobre todas estas cosas. Así como la maldad en el ser humano se ha aumentado, también ha perdido la capacidad para dar el buen uso de las cosas.

Dios no falló, el hombre falló. Dios creó todo y lo puso bajo la mayordomía del hombre, pero éste no cumplió con su responsabilidad y se dejó engañar y por ende contaminarse en su cuerpo y espíritu. Evidencia de lo que decimos, es que el hombre ha contaminado su cuerpo y espíritu, a tal grado, que casi todo accionar del hombre es contra la humanidad. Mala economía, sociedad desintegrada, discriminación racial, injusticias sociales, explotación del hombre por el hombre, entre muchas otras.

Entonces, a qué vino Jesucristo al mundo? Vino a buscar al hombre que está perdido, a salvarlo de la condenación; vino a dar una vida abundante; a enseñarnos el camino, la verdad y la vida que lleva al Padre; a rescatar y redimir al ser humano del pecado, mediante él morir como paga por los pecados; vino a traer vida eterna ante la condenación eterna. Jesucristo ha cumplido con su propósito para aquellos que creen en él.

Dios destruyó el mundo de los tiempos de Noé, destruyó a Sodoma y Gomorra, y otras ciudades y; los cielos y tierra actuales están reservados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero aunque Dios ame todo lo creado, lo preeminente para él es el ser humano, de ahí que: «De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna» Jn. 3:16.

Todo este mundo llegará a su final, el hombre como criatura a imagen y semejanza de Dios, ira a condenación eterna, en el infierno, o a la vida eterna en el cielo. Son dos extremos que reflejan el gran daño que el hombre se ha hecho en sí mismo, y el gran amor y misericordia de Dios, para todos los que creen en Cristo, y hacen la voluntad de Dios. No hay que perder tiempo, reflexionemos en la vida eterna, que se ofrece en Cristo.

jpm-am