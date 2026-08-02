RD conquista podio mundial cálculo mental en ALOHA 2026

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SANTO DOMINGO.– República Dominicana alcanzó un importante reconocimiento internacional al obtener dos de los principales galardones en el Campeonato Internacional de Cálculo Mental ALOHA 2026, celebrado en Panamá, apenas nueve meses después de la llegada del programa educativo al país.

En la competencia participaron más de 1,000 niños de más de 40 naciones, entre ellas China, India, España, Portugal, Taiwán, Malasia, Bangladesh y México.

Los dominicanos Einar Báez, de 8 años, obtuvo el segundo lugar en su categoría, mientras que Emilia Lin, de 9 años, conquistó el tercer puesto, demostrando el potencial del talento infantil dominicano en una de las competencias más exigentes del mundo.

EL ÁBACO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA

Amy Ariza, directora de Operaciones de ALOHA República Dominicana, destacó que este resultado representa un antes y un después para el país, al demostrar que el éxito en este tipo de competencias no depende del lugar de nacimiento, sino de las oportunidades y la preparación que reciben los niños.

Explicó que ALOHA Mental Arithmetic llegó al país hace apenas nueve meses con el propósito de fortalecer habilidades como la concentración, la memoria, la atención, la lógica matemática, la creatividad y la agilidad mental mediante el uso del ábaco japonés.

APUESTA POR EL TALENTO DOMINICANO

Ariza afirmó que el triunfo refleja el enorme potencial de la niñez dominicana cuando cuenta con las herramientas adecuadas y reconoció el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia de los estudiantes que representaron al país.

Por su parte, el director ejecutivo de ALOHA RD, Ronit Motwani, señaló que el ábaco japonés ha sido utilizado durante siglos en Asia por sus beneficios comprobados en el desarrollo cognitivo y el pensamiento matemático, metodología que ahora comienza a transformar la formación de niños dominicanos y ya produce resultados de nivel mundial.

an/am