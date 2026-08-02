Trump: se proclama amigo, pero actúa como enemigo

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La amistad, en su esencia más pura, se fundamenta en la confianza, el apoyo y la lealtad. Es compartir alegrías y acompañar en las adversidades. Sin embargo, existen falsos amigos que disfrazan sus intenciones: egoístas, narcisistas, incapaces de empatía, que anteponen sus intereses personales sin importar el daño que causen.

Existen supuestos amigos que son egoístas, ante ponen los propios deseos e intereses por encima de los demás, sin importar si eso lastima o afecta a otras personas. Ignoran por completo a la gente solo para conseguir un beneficio propio. Falta de empatía hacia el dolor o los problemas del resto; además, la falta de cooperación o ayuda desinteresada.

Todas estas cualidades negativas, las encontramos en el gran amigo de los países latino americano, Donald J. Trump, quien en su condición de presidente de los Estados Unidos, pone en práctica estos detalles con todos sus relacionados en su zona de influencia. Para él, sus interses primero sin importar caiga quien caiga. ¡Es egoista y narcisista!

Ese es el papel que ha asumido Donald J. Trump frente a América Latina. Bajo la máscara de cooperación, su política exterior se convierte en chantaje y extorsión. La Cumbre del Escudo de las Américas, celebrada en Miami el 7 de marzo de 2026, es prueba de ello. Convocada por el presidente estadounidense, reunió a mandatarios centroamericanos con el objetivo aparente de crear una coalición regional de seguridad, frenar la migración irregular y combatir el narcotráfico. Pero el verdadero trasfondo fue otro: advertirles que cualquier acercamiento comercial con Rusia o China sería castigado con aranceles aduaneros.

Algo parecido a la Coalición Regional de Seguridad, fue la reacción de Henry Kissinger, quien siendo el Secretario de Estado en el gobierno de Richard Nixon, manifestó que EUA impedirá el establecimiento de otra Cuba en América Latina. El objetivo central de esta política era evitar que los pueblos de América Latina, imitaran la Revolución Socialista de Cuba. La CIA, fue encargada de para debilitar a los países que intentara copiar la fórmula cubana.”.

China está buscando ampliar las relaciones con los países del continente latino americano, creo lo que se llama: “Iniciativa de la Franja y la Ruta”, constituido por Cinco programas de política oficial con la CELAC: solidaridad, desarrollo, civilizaciones, paz y pueblos. En este caso, Trump, no usa la CIA para asustar a los gobiernos débiles; ¡Usa aranceles aduaneros como chantaje!

Hoy, el “gran amigo” de los pueblos latino americano, a parte de amenazarlo si hacen negocios con los dos imperios que compiten contra el suyo, lo castiga imponiendoles aranceles del 12.5% a los productos que estos exportan hacia su territorio; además, como su economía es de guerra, quiere que aumenten el presupuesto de defensa para que los armamentos se adquiridos en su país y no en Rusia o China.

Lo que se describe, encaja en una práctica de extorsión internacional: condicionar el comercio y la cooperación bajo amenaza de sanciones. En términos de derecho internacional, esto contradice el principio de no intervención y el respeto a la soberanía de los Estados, recogidos en la Carta de la ONU y en la Carta de la OEA.

Verdugo

El “gran amigo” que amenaza y castiga no es aliado, sino verdugo. América Latina debe reconocer que la verdadera amistad entre naciones se mide en respeto y solidaridad, no en aranceles ni en imposiciones militares. Si los pueblos latinoamericanos no fortalecen su autonomía y cooperación regional, corren el riesgo de repetir el ciclo histórico de subordinación y dependencia.

La conducta descrita viola principios esenciales del derecho internacional: Artículo 2 de la Carta de la ONU: prohibición de la intervención en asuntos internos de otros Estados. Carta de la OEA, artículo 19: ningún Estado tiene derecho a intervenir directa o indirectamente en los asuntos de otro.

Principio de igualdad soberana: cada nación tiene derecho a decidir libremente sus relaciones comerciales y políticas. La advertencia es clara: quien se proclama amigo, pero actúa como enemigo, debe ser desenmascarado antes de que la soberanía se convierta en mercancía y la dignidad en tributo.

jpm-am