Durezas de la administración Trump (OPINION)

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La visa de paseo conocida en Dominicana como B-1/B-2 para viajar a EUA, tiene un nuevo esquema que se considera barrera económica fuerte a personas procedentes principalmente de países de África occidental y oriental, quienes deben pagar alta fianza de entrada.

También podría afectar a cuatro países de América: Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela, y se esta pensando agregar a República Dominicana porque el 80% de los que entran con visas paseo casan con residentes que le hacen petición de residencia con su affidavit de sponsor, dicen que no serán carga publica y luego de tener Green Card aplican a sellos de comida, bus pases, lunch gratis a hijos y en 5 años si se hacen ciudadanos aplican a sección 8 bajos recursos para pagar alquiler.

Hay un alto % de dominicanos en diáspora cogiendo ayudas de Medicaid y republicanos están tomando nota

El Gobierno publicó el cambio hoy en el Registro Federal y entrará en vigor el próximo lunes. Los funcionarios consulares en Quisqueya o de esos países pobres tendrán poder de decidir el monto de la fianza que se les exigirá a los solicitantes, que podrá ser de 10,000, 15,000 o 20,000 dólares, según detalla el documento.

Vía una empresa bancaria o de seguros se pagará 30% líquido y resto en bienes del visitante en consignación.

Bajo este programa, los solicitantes deben pagar el monto para poder solicitar un visado aparte del servicio visa paseo que cada año sube en consulado americano de R.D.

El dinero será manejado por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado y, según Gobierno Trump, les será devuelto una vez concluyan su estancia en EE. UU.

Entendemos la honorable embajadora americana en nuestra mitad de isla, Leah Francis Campos, será flexible y en mesa de trabajo se delinearán esas medidas, que creo fuertes para nuestros ciudadanos que ya se les prohíbe visado a mujeres con 6 meses de gestación por el cuento de mi hijo nació en NYC y es ciudadano y ese me pedirá a mis otros hijos por reunión familiar.

Abogada migración me dijo «las fianzas podrían aplicarse a quienes busquen entrar como visitantes temporales por negocios o placer, y que provengan de países con historial problemático en control migratorio o que ofrezcan ciudadanía por inversión sin requisitos de residencia»

jpm-am