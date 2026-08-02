Comunicadores recorren Villa Centroamericanos y del Caribe

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SANTO DOMINGO ESTE.– El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 realizó este sábado una visita guiada por la Villa Centroamericana y del Caribe, ubicada en Ciudad Juan Bosch, con el objetivo de mostrar a representantes de los medios de comunicación las facilidades, servicios y logística preparada para recibir a los atletas y delegaciones que participarán en la justa regional.

El recorrido estuvo encabezado por José P. Monegro, presidente del Comité Organizador; Luisín Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports; Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional y miembro del Comité Organizador; Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano y segundo vicepresidente del organismo; Felipe Vicini, vicepresidente del Comité; César Heredia Guerra, gobernador de la Villa, además de Fernando Langa y Carlos Iglesias, entre otros integrantes de la organización.

Durante la jornada, Monegro explicó que la Villa recibirá a más de 10,000 personas durante el desarrollo de los Juegos, en un proceso dinámico de llegada y salida de atletas, técnicos y oficiales.

MONEGRO DETALLA ATENCION EN LA VILLA

El dirigente detalló que el primer punto de atención es el Welcome Center, donde se realiza el registro de las delegaciones, la revisión de equipajes mediante los protocolos de seguridad y la asignación de habitaciones.

“Este es el lugar de recibimiento. Aquí se revisan los equipajes con todas las medidas de seguridad y funciona como un hotel, donde se registra a cada atleta y luego sus pertenencias son trasladadas hasta las habitaciones”, explicó.

Monegro destacó que la instalación cumple con estándares internacionales y afirmó que la Villa está preparada “al nivel de cualquier Olimpiada”, al definirla como “el hotel más grande del país” por la cantidad de personas que alojará durante la competencia.

Los comunicadores conocieron además el funcionamiento de áreas esenciales como la lavandería, donde cada atleta cuenta con una bolsa identificada para depositar su ropa y recibirla limpia en aproximadamente 24 horas.

of-am