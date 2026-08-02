DLTA One asume el liderato del Torneo de Pesca al Marlin Azul

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CABEZA DE TORO, HIGÜEY.– El equipo DLTA One (Dominican Light Tackle Anglers) asumió el liderato de la vigésimo quinta edición del Torneo Internacional de Pesca al Marlin Azul del Club Náutico de Santo Domingo, luego de una destacada actuación durante la segunda jornada de competencia celebrada este viernes.

La dupla de capturas liberadas por el veterano pescador Domingo Viyella, quien devolvió al mar un marlin azul y una aguja blanca desde la embarcación Grace, permitió que el conjunto alcanzara 1,650 puntos y se colocara en la primera posición de la justa, que inició el pasado jueves bajo la dirección de Marcela Núñez.

DLTA One está integrado además por los pescadores Darwin Santos y Alfonso Khouri, este último líder de la clasificación individual en la categoría Club con 750 puntos.

En la clasificación por equipos, Los Tiburones ocupan el segundo lugar con 1,350 puntos, gracias a las actuaciones de Chayane Potter, Lucas Valdivieso y Luis Infansón. La tercera posición corresponde a Marlin Busters, con 1,200 puntos, equipo conformado por Ángel “Tito” Muntaner, Diego Viyella y René Marichal.

El cuarto puesto es para Spicy Mina, con 750 puntos, integrado por Mauricio de Moya, Rafael Brenes y Ricardo Lefranc.

En la tabla individual, detrás de Khouri se encuentran Domingo Viyella (Grace) y Lucas Valdivieso (Ángela), ambos con 750 puntos. Rafael Brenes ocupa la cuarta posición, mientras que Wally Heinsen (Sabine) y Luis Infansón (Spicy M.) comparten los puestos cinco y seis con 600 puntos.

LAS LIBERACIONES

Durante la segunda fecha fueron liberados 11 peces de pico, de los cuales 10 fueron marlines azules y uno aguja blanca. Con estas capturas, los pescadores participantes han retornado a su hábitat un total de 29 ejemplares, en cumplimiento con las normas de conservación establecidas para el torneo.

Además de Domingo Viyella, también lograron liberaciones Viyella hijo, a bordo de Grace; Wally Heinsen, en Sabine; Luis Infansón, en Spicy M.; Ángel “Tito” Muntaner, en Ángela; Faustino García, en Arabita; Marcela Núñez, en Mi Gorda; y Lucas Valdivieso, en Ángela.

En la categoría Sonar, René Marichal lidera con 900 puntos junto a la embarcación Anamarina, donde navega acompañado por José A. Santana, Ricardo Lefranc y José Vicente.

La clasificación por embarcaciones tiene a Ángela en la cima con 1,650 puntos, seguida por Spicy M. con 1,200, Grace con 1,050 y Sabine con 900 unidades.

La tercera y última jornada del torneo definirá al ganador de la Copa Rotativa, así como al club que conquistará el Trofeo Confraternidad.

El Torneo Internacional de Pesca al Marlin Azul del Club Náutico de Santo Domingo cuenta con el respaldo de empresas e instituciones como Casa Mencía, Ministerio de Turismo, Rannik, Marina Cap Cana, Pelagic, Banco Popular, Grupo Cometa, IMCA, Pescadería Bonilla, Mustad, Marea Marine, Constructora Rizek, San Juan Lakes, KG Constructora, ET Heinsen y JM Store, entre otros patrocinadores y colaboradores.

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