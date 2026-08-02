Caminero hace historia con su segunda temporada de 30 HRs

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

ST. PETERSBURG, Florida.– Aunque los Rays de Tampa Bay cayeron 6-1 ante los Medias Blancas de Chicago la noche del viernes en el Tropicana Field, el dominicano Junior Caminero volvió a ser protagonista al conectar su jonrón número 30 de la temporada y seguir escribiendo su nombre entre los grandes bateadores en la historia de la franquicia.

Caminero castigó un sinker del abridor Erick Fedde en cuenta completa durante la cuarta entrada y desapareció la pelota por el jardín central. El batazo salió de su bate a 109.5 millas por hora y golpeó la pasarela en forma de anillo del Tropicana Field. De acuerdo con Statcast, de no haber impactado la estructura del estadio, el cuadrangular habría recorrido una distancia proyectada de 453 pies, el segundo más largo de su carrera en las Grandes Ligas.

Con este vuelacercas, el antesalista dominicano alcanza por segunda campaña consecutiva la marca de 30 jonrones, luego de conectar 45 en la temporada anterior. De esta manera, se convierte en apenas el cuarto jugador en la historia de los Rays con múltiples temporadas de al menos 30 cuadrangulares, junto a Evan Longoria (cuatro), Carlos Peña (tres) y Brandon Lowe (dos).

Además, Caminero igualó a Peña como los únicos jugadores de Tampa Bay en conectar al menos 30 jonrones en temporadas consecutivas. El inicialista dominicano logró esa hazaña entre 2007 y 2009.

SEGUNDO DE LOS RAYS CON 30 CUADRANGULARES

El quisqueyano también se convirtió en apenas el segundo pelotero de los Rays que alcanza los 30 cuadrangulares antes de concluir el mes de julio, una marca que solo había conseguido José Canseco, quien llegó a 31 vuelacercas en 1999.

La hazaña adquiere mayor dimensión por la edad del jugador. Caminero, quien cumplió 23 años el pasado 5 de julio, se convirtió en el sexto pelotero más joven en la historia de las Grandes Ligas en registrar temporadas consecutivas de 30 jonrones, de acuerdo con Elias Sports Bureau. Solo es superado por Miguel Cabrera, Albert Pujols, Jimmie Foxx, Eddie Mathews y Giancarlo Stanton.

El cuadrangular también puso fin a una sequía de 12 partidos sin conectar de jonrón, la segunda más larga de su carrera, solo superada por una racha de 15 encuentros sin sacar la pelota del parque entre el 1 y el 15 de septiembre de 2024.

Con su estacazo, Caminero se une a un reducido grupo de seis jugadores que han alcanzado los 30 jonrones en la actual temporada de las Grandes Ligas, encabezado por Yordan Álvarez (35), Kyle Schwarber (33), Hunter Goodman (31), Ben Rice (31) y James Wood (30).

El jonrón solitario del dominicano representó la única carrera de Tampa Bay. Sin embargo, el poder ofensivo de los Medias Blancas marcó la diferencia, al conectar cuatro cuadrangulares frente al abridor Nick Martínez, quien permitió la mayor cantidad de vuelacercas de su carrera en una apertura de seis entradas.

of-am