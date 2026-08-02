EU: Policía de Charlotte lanza programa «Hablando Español» 

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CAROLINA DEL NORTE.- Un amplio programa de actividades recreativas, educativas y de orientación desarrolla cada verano el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), para fortalecer la confianza con la comunidad hispana, donde miles de dominicanos provenientes de Nueva York y Nueva Jersey residen.

El programa, conocido como “Kops & Kids Hablando Español”, es una iniciativa comunitaria diseñada para mejorar la comunicación entre los oficiales y las familias latinas, especialmente niños y jóvenes.

UN PUENTE DE CONFIANZA CON LOS HISPANOS

Según explicó el oficial Jhonatan Torres, coordinador policía-comunidad y nativo de Santiago de los Caballeros, el objetivo principal es crear relaciones positivas y romper estereotipos.

“Fomentar relaciones positivas entre la policía y la comunidad hispana, crear un espacio donde las familias puedan conocer a los oficiales en un ambiente relajado, educar sobre derechos, responsabilidades y seguridad pública”, dijo Torres, quien inició su carrera en el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Durante las sesiones, que se realizan una vez por semana durante varias semanas, las familias participan en juegos y dinámicas para niños y jóvenes, comida gratuita, conversaciones con oficiales bilingües, y charlas sobre prevención del delito, violencia doméstica, drogas, uso del 911 y 311, y seguridad comunitaria.

LATINOS ENSEÑAN ESPAÑOL A POLICÍAS

El CMPD también cuenta con una variante llamada “Kops & Kids Learn Spanish”, en la que jóvenes latinos enseñan español a los oficiales durante un programa de 12 semanas.

En la jornada participaron varias unidades del departamento como K-9, Reclutamiento, Violencia Doméstica, Servicios de 311/911 y NEPS, Crímenes Sexuales y contra Niños, Unidad Motorizada y SWAT, donde cada representante orientó a la comunidad sobre su rol.

Además, abogados de migración del bufete Sussman Law Firm y Virguez Law ofrecieron asesorías e informaciones gratuitas a los participantes.

REGRESA TRAS DOS AÑOS CANCELADO

El programa fue liderado por muchos años por el oficial Steven Brannan, quien trabajó gran parte de su carrera como coordinador policía-comunidad en la División Independence, hasta su retiro en octubre de 2025 tras 30 años de servicio. Luego de su retiro, el programa habría sido cancelado por dos años.

Este 2026, tras múltiples peticiones de la comunidad hispana y por sugerencia del oficial Torres, el programa fue asignado al subjefe Zeru Chickoree (Deputy Chief), quien junto al teniente Dyer y el capitán Abbondanza, designó al oficial Torres como la cara del programa ante la comunidad hispana por su trayectoria.

Para los encuentros se consiguió la aprobación de la Iglesia Cokesbury United Methodist Church, con la cual el departamento mantiene una estrecha relación.

La Comisionada del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg es Estella Patterson, quien salió de su retiro para asumir el cargo luego de dirigir brevemente el Departamento de Policía de Raleigh, NC.

DOMINICANOS DEJAN NY HACIA CHARLOTTE

Miles de familias hispanas, incluyendo dominicanas, se han mudado de Nueva York y Nueva Jersey a Charlotte y otras ciudades de Carolina del Norte, donde han comprado casas, impulsadas por los altos costos de alquiler, de la canasta básica y de los servicios en el noreste.

jt-am