Santo Domingo 2026 supera los 542 millones de alcance digital

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SANTO DOMINGO.– Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 continúan ampliando su impacto internacional al superar los 542 millones de alcance digital estimado y acumular más de 62 mil menciones en plataformas digitales y medios de comunicación, según el más reciente monitoreo realizado por la firma internacional Brand24.

El informe destaca que el interés generado por la cita deportiva regional se ha mantenido en crecimiento desde la ceremonia inaugural y se ha fortalecido con el desarrollo de las competencias en las distintas disciplinas.

La conversación digital alrededor de los Juegos ha generado 4,498,249 interacciones en redes sociales, resultado de 4,223,181 reacciones, 60,445 comentarios y 214,623 contenidos compartidos.

Uno de los indicadores de mayor crecimiento corresponde a las publicaciones compartidas, que registran un aumento de 1,140 %, reflejando la participación activa de los usuarios y la capacidad de los contenidos relacionados con Santo Domingo 2026 para difundirse de manera orgánica.

EL MONITOREO

Asimismo, el monitoreo registra 38,312 contenidos generados por usuarios, entre fotografías, videos, publicaciones y comentarios, lo que representa un incremento de 431 % y evidencia el protagonismo del público en la narrativa digital del evento.

Del alcance total estimado, 418.2 millones corresponden a redes sociales, mientras que 124.2 millones provienen de medios digitales, portales informativos y otras plataformas externas, lo que demuestra que la cobertura de los Juegos trasciende las redes y mantiene una importante presencia en la agenda informativa.

Otro indicador destacado es el Presence Score, herramienta utilizada por Brand24 para medir la notoriedad digital de una marca, que alcanzó una puntuación de 64 sobre 100.

De igual manera, la plataforma estima en US$61.7 millones el valor publicitario equivalente (AVE) de la exposición alcanzada por Santo Domingo 2026, cifra que representa un crecimiento de 562 % en comparación con el período evaluado anteriormente.

El Comité Organizador resaltó que estos resultados reflejan el entusiasmo generado por las competencias, la participación del público y el esfuerzo conjunto de atletas, delegaciones, voluntarios, medios de comunicación, patrocinadores y ciudadanos que han contribuido a la difusión del evento.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 reúnen a miles de atletas de 37 países y territorios, y continuarán celebrándose hasta el próximo 8 de agosto, con competencias en decenas de disciplinas deportivas y una amplia presencia de espectadores tanto en los escenarios como en las plataformas digitales.

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