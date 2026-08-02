Feller Rate eleva calificación a banco ahorro y crédito de la RD

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana.- La calificadora internacional Feller Rate elevó la calificación de solvencia del Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. (BANFONDESA) desde «A» hasta «A+», manteniendo una perspectiva «estable».

Lo hizo en reconocimiento al desempeño financiero consistente de la institución, la calidad de su cartera de créditos y el fortalecimiento sostenido de su base patrimonial.

Dijo que el aumento de la calificación se fundamenta en la sólida capacidad de generación de ingresos de BANFONDESA, la gestión prudente de sus activos, el adecuado respaldo patrimonial y una estructura de fondeo y liquidez coherente con su estrategia de crecimiento.

Feller Rate destacó además la posición relevante de BANFONDESA dentro del sistema financiero dominicano, donde ocupa un buen lugar entre los bancos de ahorro y crédito y la segunda posición en el segmento de microcréditos.

La agencia también valoró positivamente el enfoque estratégico de la entidad, sustentado en cinco pilares fundamentales: crecimiento, innovación, sostenibilidad corporativa, gestión del talento y reconocimiento de marca.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Cristian Reyna T., presidente de BANFONDESA, expresó que esta elevación de calificación de solvencia constituye una validación independiente de la fortaleza y sostenibilidad del modelo de negocio de este banco.

“Este reconocimiento refleja la confianza construida a lo largo de los años gracias a una gestión prudente, una visión estratégica clara y el compromiso de nuestro equipo humano”, agregó.

Al cierre de 2025 BANFONDESA atendía a más de 500,000 clientes a través de 65 sucursales en 26 provincias, la cual es una de las coberturas más amplias del sector. Cerró el año 2025 con un patrimonio neto de RD$3,038.7 millones, utilidades de RD$588.2 millones, un ROE de 19.14%, un ROA de 3.26% y un índice de solvencia de 18.33%.

sp-am