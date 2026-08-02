EU: Declaran homicidio caso dominicana hallada baleada

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BOSTON.- La muerte de una joven domincana de 18 años ocurrida a principios de este mes en una vivienda de Mattapan ha sido clasificada como homicidio, informó la policía de Boston.

Yoseliani Ann Marte Ocasio, residente de Boston, fue hallada sin vida en una casa de Malta Road el sábado 18 de julio, según la policía. La Oficina del Médico Forense Jefe determinó el jueves que su muerte fue un homicidio.

La policía no indicó si hay alguna persona bajo custodia en relación con el tiroteo ni si se ha identificado a algún sospechoso.

Mientras continúa la investigación, las autoridades solicitaron a cualquier persona con información sobre lo sucedido que llame al (617) 343-4470 o utilice alguno de los canales de denuncia anónima disponibles.

Según un informe policial, el tiroteo fue reportado alrededor de la 1:52 p. m. por una persona que acudió a una comisaría ese mismo sábado. La víctima fue encontrada sin vida en el dormitorio de uno de los apartamentos de la vivienda, cuando dos agentes inspeccionaban el inmueble.

El jueves en la noche miembros de la comunidad, familiares y amigos de Yoseliani Marte, de 18 años, se reunieron en una vigilia en su memoria en el vecindario Mattapan de Boston.

La semana pasada se celebró una vigilia en memoria de Marte, durante la cual los participantes soltaron globos al cielo, según informó Telemundo Nueva Inglaterra.

Los registros de propiedad indican que la vivienda pertenece al esposo de la congresista Ayanna Pressley. Una portavoz del Departamento de Policía de Boston declaró el jueves a nuestra cadena hermana NBC10 Boston que «no hay absolutamente nada que indique alguna conexión con los propietarios del inmueble».

En relación con la investigación sobre el fallecimiento, la oficina de Pressley había comunicado anteriormente a NBC10 Boston: «La congresista expresa sus más sinceras condolencias a la familia afectada».

Días después de la muerte de Marte, la concejal municipal Ruthzee Louijeune emitió un comunicado expresando sus condolencias a la familia.

«Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo, y ninguna familia debería tener que soportar este tipo de dolor inimaginable», afirmó.